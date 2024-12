Simula investimento con un’ambulanza

Ha simulato di essere stato investito da un’ambulanza aggredendo l’operatore sanitario a bordo, ma è stato arrestato.

In manette un 52enne, con precedenti di polizia, che è stato fermato dai carabinieri della stazione di Genova San Teodoro e Scali per interruzione di servizio pubblico, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, in stato di ebbrezza, mentre percorreva a piedi via Napoli ha simulato di essere stato investito da un’ambulanza in transito accasciandosi sul manto stradale.

L’operatore del mezzo, consapevole di non averlo investito, si è fermato con l’intento di spiegargli che l’incidente non era mai avvenuto, ma è stato aggredito con spintoni e calci, anche al mezzo di soccorso che in quel momento trasportava un paziente.

L’intervento immediato dei carabinieri ha permesso di bloccare l’aggressore che a quel punto ha iniziato a inveire contro i militari spintonandoli.

Vende ambulanza online ma è una truffa

Aveva messo in vendita online un’ambulanza, inesistente, riuscendo a farsi accreditare un anticipo di quattro mila euro salvo poi far perdere ogni traccia.

Un 45enne di Avellino è stato denunciato per truffa dai carabinieri che, in seguito alla denuncia del presidente dell’associazione, sono riusciti a individuarlo.

L’uomo si spacciava per operatore di marketing di una società con sede a Monteforte Irpino.

Dopo aver incassato la caparra si era reso irreperibile.