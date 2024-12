Sud Protagonista compie 6 anni e scende in campo per le Regionali Campania

“Oggi ‘Sud Protagonista’ compie sei anni dalla sua costituzione. Siamo molto orgogliosi che molte delle nostre proposte per il Sud sono state realizzate dal Governo presieduto da Giorgia Meloni, che partecipò al nostro Congresso costitutivo, a Napoli, ma c’è ancora tanto da fare, particolarmente per la Campania”.

E’ quanto afferma il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi.

“In questi anni, abbiamo acceso i riflettori su un Sud delle eccellenze e produttivo, contrario allo svilente assistenzialismo parassitario, e proteso, invece, al lavoro, stabile e di qualità, e alla crescita economica”, sottolinea Ronghi.

“Il sostegno alle imprese, l’aumento generalizzato dell’occupazione a tempo indeterminato, il lavoro ai disoccupati di lunga durata, la decontribuzione Sud, la fiscalità di vantaggio e la Zes unica per Mezzogiorno, sono, oggi, realtà e, di questi risultati, va dato atto all’impegno e alle promesse rispettate di Giorgia Meloni, di Raffaele Fitto e di Claudio Durigon”.

“Tutto questo, però, non basta – evidenzia Ronghi -: per le Regioni del Sud, e, particolarmente, per la Campania, occorre fare di più, a cominciare da un Piano straordinario per il lavoro”.

“Tra poco – conclude il Presidente di “Sud Protagonista” – ci saranno le Elezioni Regionali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania e noi ci saremo, insieme con tanti amici ed amiche, che condividono le stesse battaglie, per continuare il nostro percorso politico per una nuova Campania, vivibile, sana, produttiva e sicura, e per il Sud”.