A Trentola Ducenta concessione di nuovi loculi cimiteriali

Pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse da parte dei cittadini di Trentola Ducenta ad ottenere in concessione i loculi cimiteriali da realizzarsi a breve nel Cimitero di Ducenta.

“È volontà dell’Amministrazione comunale – fa sapere il Sindaco Michele Apicella – far fronte alle esigenze dei cittadini garantendo un servizio cimiteriale efficiente mediante la realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale sito in via Spierto e che, pertanto, intende assegnare ai cittadini richiedenti e aventi diritto i 330 loculi, di nuova costruzione, da realizzarsi con autofinanziamento, attraverso una concessione di durata novantanovennale”.

Entusiasta l’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Costanzo: “I Cittadini potranno manifestare il proprio interesse all’assegnazione in concessione attraverso la compilazione di un modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Servizi cimiteriali del Comune in piazza Marconi oppure nella home page del sito internet comunale, da trasmettere debitamente firmato, completo in ogni sua parte e con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente al Protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 30/12/2024”.

È bene precisare che l’avviso è rivolto anche a coloro che hanno già espresso la volontà di manifestazioni di interesse con richieste spontanee e che, pertanto, le richieste sono da trasmettere nuovamente con le modalità sopra descritte.

Nel caso in cui il numero delle richieste di concessione dei loculi – fanno sapere dagli Uffici comunali di Trentola Ducenta – sia superiore al numero dei loculi da concedere (330) sarà assegnato un solo loculo per nucleo familiare e che sarà istituita una graduatoria secondo i criteri e relativi punteggi fissati nel bando.

I cittadini che dovesse aver bisogno di ulteriori informazioni potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi cimiteriali del Comune di apertura al pubblico.