Ubriaco molesta i clienti, aggredisce gli agenti e devasta la volante

Nella serata di ieri, intorno alle 18.30, giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di un ubriaco molesto nei confronti di titolare e avventori di un locale di Piazza Walther a Bolzano.

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunte in pochi attimi nel luogo segnalato, immediatamente intervenivano in ausilio ad un Carabiniere, in quel momento in servizio di Ordine Pubblico ai Mercatini di Natale, che stava trattenendo un soggetto esagitato.

Alla vista dei Poliziotti l’uomo dapprima sferrava uno schiaffo nei confronti di un Agente e poi un calcio all’indirizzo della sua collega.

Visto la violenta aggressività mostrata dal soggetto, i Poliziotti a quel punto estraevano ed utilizzavano lo spray urticante all’indirizzo del facinoroso, allo scopo di placarlo e farlo salire sulla “Volante” per il successivo accompagnamento in Questura.

Durante il tragitto il giovane si riprendeva e, con calci violenti, distruggeva uno dei finestrini posteriori dell’auto di servizio.

Negli Uffici di Largo Palatucci l’uomo veniva compiutamente identificato per tale V. L., bolzanino di 24 anni con precedenti penali e/o di polizia per reati contro la persona e maltrattamenti in famiglia, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, il giovane veniva dichiarato in arresto per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e di danneggiamento aggravato, e trattenuto presso la Camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della violenza mostrata dall’arrestato e della gravità di quanto accaduto, ha immediatamente emanato nei confronti dell’indagato la Misura di Prevenzione Personale del DACUR – Divieto di Accesso per 2 anni nei Pubblici Esercizi del Capoluogo.

“Ancora una aggressione nei confronti di un Agente di Polizia durante un intervento, l’ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano – ha evidenziato con rammarico il Questore Sartori –. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettare leggi ed Istituzioni”