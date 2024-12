Scegliere il divano giusto per la propria abitazione è meno semplice di quel che si possa immaginare. Esistono, infatti, dei parametri su cui ci si deve basare in vista di un acquisto indovinato.

Il colore del rivestimento, per esempio, deve garantire una coerenza estetica ottimale: ciò vuol dire che la tonalità cromatica si deve armonizzare in modo eccellente con lo stile di arredo del resto dell’abitazione.

In particolare, un divano monocolore può trovare posto in un appartamento dal mood minimalista e dalle caratteristiche essenziali, soprattutto se si opta per una tinta piuttosto vivace.

È meglio privilegiare una cromia più neutra, invece, quando si ha a che fare con uno stile di arredo più tradizionale, a maggior ragione in presenza di altri elementi tessili che sono già colorati, come per esempio tendaggi, rivestimenti o cuscini.

I migliori colori neutri sono il grigio, il sabbia e il beige; in alternativa, è perfetta una fantasia impreziosita da piccoli disegni tono su tono.

Dove e come acquistare un divano letto online

Senza dubbio, i migliori divani letto in vendita sul web sono visibili in questa pagina dello shop online di Smart Arredo, lo store di riferimento per la vendita di mobili convertibili e trasformabili.

Questo negozio, infatti, è specializzato nel proporre arredi destinati ad ambienti abitativi di dimensioni ridotte, come per esempio i bilocali, i monolocali o gli uffici.

Nel suo catalogo si trovano soluzioni che fanno della praticità e della semplicità i propri punti di forza, con un effetto estetico impeccabile.

Smart Arredo assicura, inoltre, un rapporto qualità prezzo più che vantaggioso, offrendo soluzioni che permettono di arredare non solo gli ambienti di casa, ma anche gli uffici e gli spazi esterni.

Guida all’acquisto

Il primo consiglio da seguire per un acquisto oculato, dunque, è quello di affidarsi a un rivenditore specializzato come, appunto, Smart Arredo.

Dopodiché ci si può concentrare sulla scelta del modello, prestando la massima attenzione alle peculiarità specifiche del materasso. Esso deve garantire il massimo del comfort, a maggior ragione nel caso in cui si abbia in mente di usare il divano come letto con regolarità.

Un suggerimento utile è quello di misurare lo spazio che si ha a disposizione, essendo certi – così – di non ritrovarsi alle prese con un modello che ingombra in modo eccessivo o che, in ogni caso, ha dimensioni non adeguato.

Un dettaglio decisivo è quello dei materiali di composizione, e anche da questo punto di vista è indispensabile optare per un prodotto di qualità: le soluzioni migliori sono dotate di un telaio in acciaio, in alluminio o in legno, presentando un rivestimento estraibile (in modo che lo si possa lavare) e una imbottitura realizzata in schiuma poliuretanica.

I suggerimenti per non sbagliare

Il tradizionale divano letto matrimoniale, dotato di un materasso pieghevole, rappresenta la soluzione più appropriata non solo per i monolocali, ma anche per quegli open space in cui la camera da letto non è separata rispetto al resto degli ambienti.

Si ha a che fare, in questo modo, con una soluzione grazie a cui la zona living può essere arredata in modo intelligente, dando vita a un ambiente multifunzione che a seconda dei casi può essere utilizzato come zona notte, come postazione di lavoro o come soggiorno.

Una curiosa e interessante alternativa può essere individuata nella poltrona letto, utile quando si ha, in corridoio o in soggiorno, uno spazio vuoto che deve essere riempito: questo elemento mette comunque a disposizione un letto in più, che si può rivelare sempre utile.

Il divano angolare e il divano letto singolo

Il divano modulare, o divano angolare, può a propria volta essere utilizzato come letto. Meritano di essere presi in considerazione, poi, i divani letto singoli, che presentano, oltre a un materasso estraibile, in molti casi una seconda rete collocata all’interno di un cassetto.

Si tratta di una soluzione perfetta per coloro che vivono in un piccolo monolocale, ma anche quando si desidera poter contare su un posto letto nello studio o nella stanzetta dei bambini.

Infine, occorre citare i divani che presentano lo schienale reclinabile, in grado di trasformarsi – tramite un movimento veloce e semplice – in un letto confortevole grande, da una piazza e mezza.