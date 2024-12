Tra Aversa e l’agroaversano c’è un ragazzo, Giovanni Battista, che fingendo di avere una pensione per cani prende gli animali, e i soldi, per poi abbandonarli per strada.

Diverse persone hanno segnalato a Nina la tecnica che userebbe Giovani per “adottare” i cani, prendere i soldi dai proprietari per le prime spese per poi abbandonarli per strada subito dopo.

La Iena ha incontrato la famiglia di Giovanni Battista.