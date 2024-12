Virtus Aversa, ko a Cuneo

La Virtus Aversa, ancora orfana dello schiacciatore Lyutskanov, deve arrendersi 3-0 in trasferta a Cuneo contro la MA Acqua San Bernardo.

I normanni praticamente tengono testa agli avversari senza però mai andare avanti nel corso dei set.

Coach Tomasello si gioca tutte le carte a disposizione ma non riesce ad imbrigliare la formazione piemontese che si prende i tre punti e anche il quarto posto in classifica.

Ora subito testa alla gara di Santo Stefano: il 26 dicembre, alle 18, si gioca al PalaJacazzi contro la Emma Villas Siena.

IL MATCH

PRIMO SET. Equilibrio fino ai punti di Pinali e Allik che portano Cuneo sul +4 (10-6), la Virtus Aversa lotta su ogni pallone senza però riuscire mai ad avere quel break decisivo per avvicinarsi agli avversari. I 4 punti di distacco si conservano fino alla fine del parziale con l’errore in attacco di Canuto che vale il 25-21.

SECONDO SET. Errore di Frankowski, poi il muro su Matheus e l’Acqua San Bernardo va sul +3 (9-6). La squadra di coach Tomasello ritorna sotto ma non c’è mai il pareggio, ne approfittano i padroni di casa sfruttando qualche errore di troppo in ricezione e in pochi secondi è 20-14. L’ace di Allik lancia i suoi compagni, poi va di nuovo a terra per il 23-16.

Set ormai andato? Neanche per sogno, normanni con un cuore immenso. Super break di 4 punto, time-out di Cuneo (23-20). Al rientro in campo muro di Mentasti, ace di Canuto e addirittura -1 (23-22). Volpato al centro garantisce una nuova rotazione e due set point (24-22). Chiude Sette (25-23).

TERZO SET. Immenso equilibrio fino alla metà del parziale, poi Sette si inventa un servizio vincente che vale il 14-12, coach Tomasello richiama immediatamente i suoi ragazzi in panchina per fermare il gioco 30 secondi. La gara ritorna in parità quando Motzo trova l’ace spingendo la palla tra ‘5’ e ‘6’ in zona di conflitto.

I padroni di casa, spinti dai tifosi, vanno a due punti dalla vittoria della gara (23-20), Aversa prova ad allungare la contesa con l’ace di Minelli (23-22) e lo stop dell’allenatore piemontese. L’errore di Motzo al servizio regala i 3 punti alla MA Acqua San Bernardo (25-23, 3-1).