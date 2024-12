Virtus Aversa, ko a Pordenone

Prata di Pordenone continua ad essere la bestia nera dei normanni. La Virtus Aversa non riesce a battere la formazione capolista del girone e si arrende 3-1 al termine di una gara che ha visto gli aversani compiere una vera impresa nel terzo parziale, prima però di pagare l’immensa rimonta nel quarto set vinto con merito dai friulani.

Si ritorna a casa con un ko ma la classifica sorride ancora e bisogna guardare al prossimo match: domenica 15 dicembre si gioca al PalaJacazzi, fischio d’inizio alle 16 contro Campi Reali Cantù.

IL MATCH

PRIMO SET. Con Gamba al servizio la Tinet Prata di Pordenone si porta subito sul 4-0 ma poi Aversa inizia a giocare subito meglio, i padroni di casa sbagliano tanto e in pochi minuti è pari a 6 (per invasione). La Tinet va di nuovo avanti di 2 ma Motzo è in gran forma e con colpi da vero campione fissa il 10-10. Quanto Terpin regala il +3 (15-12) coach Tomasello è costretto a fermare il gioco. Si chiude con l’errore di Canuto, 25-19.

SECONDO SET. Muro di Katalan su Motzo ed è 4-1. Dopo una grande difesa di Lyutskanov la Virtus Aversa riesce a piazzare un break e a rifarsi sotto (8-6). Sull’ace di Gamba però la Tinet torna nuovamente ad allungare (13-8), time-out Tomasello. Al rientro in campo Rossini inizia a prendere tutto, muro altissimo e maggiore grinta. Con Motzo al servizio Aversa ritorna vicina (17-15). Sui due muri di fila di Arasomwan (19-18) primo time-out di Prata di Pordenone. Il pareggio non arriva, 25-22 (2-0, Gamba).

TERZO SET. Come nel set precedente subito 4-1 per la Tinet. Arasomwan fa un break importante con un attacco vincente e poi un servizio che piega le mani della ricezione ed è 8-7. L’ace di Gamba rimanda indietro (e di molto) gli avversari normanni (15-8). Due servizi di fila vincenti di Martins e Aversa prova a riaprire la gara (19-15). Ace di Garnica, muro di Frumuselu: rimonta incredibile, 20-18. Il pareggio? Arriva a quota 20 col videocheck che certifica il clamoroso recupero. Parziale di 10 punti a 1 per la Virtus ed è 20-22. Il muro di Canuto su Gamba vale il +3 (20-23). Frumuselu regala 2 set point e poi chiude sempre lui (22-25).

QUARTO SET. La Tinet entra in campo con un muro che non lascia passare niente, 5-1. Time-out Tomasello. Diagonale stretta di Gamba e Prata di Pordenone doppia i normanni (12-6). Due aces di fila di Terpin e +8 (14-6). Il divario resta lo stesso fino al 20-12. Katalan a muro permette ai suoi di avere 9 match point. Chiude Gamba (3-1, 25-16).