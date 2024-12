Virtus Aversa, rimonta ‘grintosa’ contro Cantù

Tre punti conquistati al PalaJacazzi, Campi Reali Cantù si arrende 3-1 in una domenica pomeriggio che regala una classifica altissima per la Virtus Aversa e la consapevolezza di potersela giocare davvero con chiunque.

Una gara importante, combattuta e con una rimonta pazzesca: gli ospiti vincono il primo ma poi subiscono la rincorsa di un gruppo, privo di Lyutskanov, che spinto dai tifosi si prende i sorrisi della propria gente.

IL MATCH

PRIMO SET. Sul muro di Bragatto primo tentativo di allungo da parte della Campi Reali Cantù (7-10). Primo time-out del match ad opera di coach Tomasello quando il punteggio è 9-13. Servizio di Tiozzo che mette in grossa difficoltà la ricezione normanna ed è 14-20 (secondo stop richiesto dall’allenatore di Aversa). Muro di Bacco e addirittura +7 per gli ospiti (15-22). Si cambia campo con la squadra di Mattiroli avanti di un set (18-25).

SECONDO SET. A differenza del primo parziale, le due squadre vivono un periodo di grande equilibrio (10-10). Poi con l’ace di Novello l’allungo dei lombardi (10-12). Frankowski e un super Rossini in difesa ristabiliscono subito la parità. La Virtus ritrova vitalità, Motzo spara una bomba dai 9 metri ed è 16-14. Quando il tabellone dice 20-17 c’è il time-out di Cantù. Muro di Frumuselu e +4 (22-18). Il diagonale che trova l’incrocio delle linee di Motzo regala 4 set point. Chiude Frankowski (25-21), è 1-1.

TERZO SET. Ace di Garnica e subito tentativo di allungo della Virtus Aversa (6-3). Tiozzo con un servizio che colpisce Canuto porta la contesta sul 10-10. Si va avanti punto a punto con i normanni che riescono ad avere poi un monster block di Canuto che costringe Mattiroli a fermare il gioco (21-18). Sull’attacco out di Novello (confermato dal videocheck), 2 set point per i padroni di casa spinti come sempre da un PalaJacazzi infuocato. E’ 2-1, Frumuselu al centro sigla il 25-23.

QUARTO SET. Aversa prova subito a tracciare un solco (9-6), ma arriva il break di 3 punti dei Campi Reali fino al pareggio a 9. Cantù è in un momento di forma importante, muro di Martinelli e +2 per gli ospiti (11-13, time-out Tomasello). Pareggio a quota 17 con un Motzo imprendibile che chiude uno scambio lunghissimo su alzata del centrale Ambrose. L’ace di Motzo (23-21) permette di avere una chance clamorosa, quella di chiuderla in 4 set (stop richiesto da Cantù). Al rientro in campo nuovo servizio vincente dell’opposto di Aversa, 3 match point. Due vengono annullati, ma non il terzo: chiude Motzo, 25-23 (3-1).