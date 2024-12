Virtus Aversa, Santo Stefano amaro: al PalaJacazzi passa Siena

Al PalaJacazzi si impone 3-1 l’Emma Villas Siena. L’ultima gara del 2024 davanti al numeroso pubblico amico è amara per la Virtus Aversa che si arrende in 4 set alla forte formazione toscana.

Nemmeno il tempo di pensare a questa gara che subito si ritorna a giocare. Sabato, la squadra di coach Tomasello, parte per la Calabria: domenica c’è la sfida insidiosissima contro l’OmiFer Palmi.

IL MATCH

PRIMO SET. Frankowski al servizio fa male alla ricezione senese, subito 4-1. Lo schiacciatore polacco è ‘on fire’, pipe da applausi e 8-5. La Emma Villas Siena ovviamente non sta a guardare, punto a punto fino al muro di Nelli che vale il +2 ospite (10-12). Time-out Tomasello quando il tabellone dice 11-14. Al rientro in campo Aversa super: difese monster di Arasomwan, Garnica con le mani fatate ed è pareggio a 14. Il muro di Frumuselu regala il nuovo vantaggio (15-14, stop richiesto da Graziosi). Equilibrio clamoroso fino alla fine del parziale, si va ai vantaggi.

SECONDO SET. E’ Siena a conquistare il primo doppio vantaggio (5-7). L’attacco out di Canuto lancia la Emma Villas (6-9). Ace di Frumuselu e la Virtus Aversa si fa sotto (8-9). Servizio vincente di Nelli e Tomasello richiama in panchina i suoi ragazzi (10-13). Frumuselu ancora con un monster block, poi Canuto sfrutta le mani del muro ed è pari (14-14). Motzo poi inizia a dimostrare di essere un lusso per la Serie A2 e piazza un attacco favoloso per il 16-15 in parallela (time-out Siena). I toscani non mollano mai, 17-19. Motzo spara out, 18-21. Il muro su Canuto vale 5 set point agli ospiti (19-24). Chiude Rossi, 20-25 (0-2).

TERZO SET. Sull’invasione di Nelli, Aversa conquista il decimo punto e ne ha 2 di vantaggio sugli avversari senesi. Frankowski passa in diagonale, è 14-11. Motzo chiude uno scambio lunghissimo (16-11) infiammando tutto il PalaJacazzi (time-out Graziosi). Murone di Frumuselu che poi si carica con tutti i tifosi ed è 21-16. Ben 8 set point Virtus Aversa. Chiude al centro Arasomwan (25-19).

QUARTO SET. Uno dei più bei punti al PalaJacazzi arriva sul 9-6 per Aversa, recupero mostruoso di Motzo, e poi monster block del ‘Principe’ Arasomwan. Spettacolo. La Emma Villas non molla nulla, a muro tocca ogni pallone e rientra (13-13, ace di Nelli). Servizio vincente di Randazzo, 14-17. Siena si stacca. Muro di Trillini e stop di Tomasello (15-19). Super muro di Trillini ancora e 17-23. Sei match point per gli ospiti. Ne basta uno, 1-3 (18-25).