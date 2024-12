Virtus Aversa, vittoria a Pami ed è quarto posto

La Virtus Aversa si mette alle spalle le 2 sconfitte e ritrova la vittoria piena conquistando tre punti preziosi in trasferta in Calabria.

A Palmi la squadra di Tomasello disputa un’ottima gara, sfruttando al meglio le proprie potenzialità sbancando il ‘Mimmo Surace’ per 0-3.

I normanni sono adesso al quarto posto e possono godersi l’inizio del 2025: prossimo appuntamento il 6 gennaio, contro la ‘bestia nera’ Pineto.

IL MATCH

PRIMO SET. Subito break per la Virtus Aversa (0-3). La OmiFer Palmi ovviamente – davanti al proprio pubblico – non ne vuole sapere di far scappare gli avversari e impatta a quota 7. Ace di Motzo, mani e fuori di Canuto ed è di nuovo +3 per i normanni (7-10). Sull’attacco out di Guastamacchia (8-12), primo time-out del match chiamato da coach Canestracci. Ace di Canuto, diagonale out di Carbone: 9-14. Rossini e compagni tengono a debita distanza i calabresi (14-18). Palmi ritorna -2 (17-19), Tomasello richiama in panchina i suoi ragazzi. Il muro di Sala riporta il match in equilibrio (19-19). Due errori di fila di Sala regala il primo set ad Aversa (23-25).

SECONDO SET. Tre servizi vincenti di fila di Lyutskanov e Aversa vola sul 3-6. Monster block di Arasomwan (confermato dal videocheck), e +4 per Aversa (10-14). Quando Motzo sfrutta le mani del muro il tabellone dice 15-20, time-out Canestracci. La Virtus gioca bene mentre Palmi non riesce a prendere le misure. L’attacco out di Benavidez dopo uno scambio molto lungo regala ai normanni ben 6 set point. Finisce 19-25 col servizio out di Paris (0-2).

TERZO SET. Tanto equilibrio nelle prime battute del parziale, fino a quando sale in cattedra Motzo: murone clamoroso e poi ace ed è 7-9. Canuto trova un colpo vincente sfruttando il muro scomposto di Palmi per il 7-12. La OmiFer prova a rientrare in partita sfruttando anche qualche passo falso degli ospiti (11-13). Attacco out di Sala e la Virtus Aversa allunga ancora di più (14-18). Motzo inizia a fare il fenomeno e non ce n’è per nessuno. Time-out Palmi (16-21). Super muro dell’opposto di Aversa e sei match point. Vince Aversa, è 0-3 (19-25).