I 5 migliori consigli per vivere un’avventura extraconiugale senza stress

Saper gestire le proprie avventure extraconiugali senza stress è una vera e propria arte, che va appresa e sperimentata nel modo giusto, così da evitare rischi e complicazioni.

Sì, perché spesso il pericolo è quello di lasciarsi prendere dall’euforia del momento, dal brivido del proibito e dell’eros, rischiando di fatto di passare da incontri discreti – o che almeno dovrebbero esserlo – a catastrofi coniugali.

Per scongiurare ogni pericolo e vivere le proprie relazioni extraconiugali senza complicazioni, tutto quello che ti serve è seguire i nostri consigli per le relazioni segrete: 5 dritte universali che ti aiuteranno a gestire ogni dettaglio delle tue scappatelle fedifraghe.

Consigli per relazioni segrete: 5 dritte infallibili

Vediamoli subito assieme quali sono questi 5 consigli che ti aiuteranno, in maniera decisiva, ad organizzare la tua vita segreta e a destreggiarti fra un rendez vous piccante e un altro.

1. Gestione del tempo perfetta

Sembra banale, ma la gestione del tempo è il miglior consiglio possibile che si può dare per gestire gli incontri extraconiugali in maniera impeccabile.

Ogni appuntamento va, per quanto possibile, programmato con attenzione: orario, posto, addirittura la durata.

Questo ti permetterà di inventare scuse plausibili per giustificare la tua assenza, così da incastrare la vita ufficiale con quella segreta.

Per definire al meglio i tuoi incontri discreti, ti consigliamo di avere un parterre di scuse ed impegni plausibili ai quali far ricorso sia normalmente, che in situazioni di emergenza.

I più meticolosi potranno anche realizzare un vero e proprio calendario per gestire gli incontri extraconiugali, specie se non si ha un singolo amante, così da tenere sempre tutto sotto controllo ed incastrare ogni dettaglio.

Chiaramente, questo calendario dovrà essere secretato: ciò ci porta direttamente al nostro secondo consiglio.

2. La discrezione è d’obbligo

Sì: la discrezione è un obbligo, se vuoi vivere le tue avventure extraconiugali senza stress.

I migliori incontri discreti sono quelli che vengono pensati, prima di essere messi in atto. Può sembrare macchinoso – e in parte lo è, ma è assolutamente necessario organizzarsi al meglio per evitare scocciature e brutte sorprese.

Oltre al già summenzionato calendario, da tenere in un file riservato e, perché no, anche criptato da password, ti consigliamo caldamente l’uso di un secondo cellulare con un nuovo numero da destinare solo e soltanto alle tue scappatelle.

Evita di salvare foto, chat e video compromettenti sul tuo device tecnologico, specie se lo usi in condivisione con qualcuno (partner, figli, colleghi, ecc.).

Naturalmente, anche l’approccio agli indispensabili siti per avventure deve avvenire in maniera ponderata.

Per prima cosa, scegli un sito affidabile e sicuro, che ti garantisca la giusta privacy. Poi, definisci un nickname che sia non congiungibile a te in nessun modo.

Come spiega l’admin di Tradimentiitaliani, uno dei siti di incontri extraconiugali più famosi d’Italia: “È importante non lasciare mai tracce online, se si attendono avventure extraconiugali senza stress. Per questo – continua – consigliamo sempre di scegliere una modalità anonima di navigazione o, almeno, di cancellare la cronologia dopo ogni accesso”.

Attenzione anche al proprio profilo sui siti di avventure: “Mai svelarsi troppo con dettagli personali, che possano far risalire alla propria vera identità. Da non trascurare – precisa – anche la scelta delle foto da inserire nel proprio profilo: meglio non essere immediatamente riconoscibili”.

3. Evitare coinvolgimenti e persone vicine al tuo ambiente

Un altro consiglio sulle relazioni segrete e per mantenerle tali è quello di evitare coinvolgimenti emotivi.

Può capitare, infatti, che negli amanti la semplice frequentazione possa lasciare il passo a sentimenti affettuosi o addirittura all’amore.

Ne consegue che, presto o tardi, ad uno dei due non basterà più vestire il ruolo di seconda e le conseguenze potrebbero essere davvero “pericolose”.

Quindi, il miglior consiglio che possiamo darti è quello di troncare subito la relazione, se avverti che tu o l’altra persona sta iniziando a provare dei sentimenti romantici: drastico, certo, ma assolutamente necessario.

Ovviamente, i coinvolgimenti possono essere anche di natura sociale, ovvero avere come amante un collega, un vicino di casa o addirittura qualcuno della stessa cerchia di amicizie e/o conoscenze.

Ciò deve essere evitato, se punti a relazioni extraconiugali senza complicazioni, perché essere sgamati è un attimo, senza considerare che certi comportamenti possono essere intercettati da persone vicine al tuo partner ufficiale, che ne verrebbe subito informato.

Quindi, meglio scegliere un amante al di fuori della propria cerchia sociale e lavorativa: ecco un altro dei motivi che hanno spinto al successo esponenziale i siti per le avventure.

4. Stabilisci un protocollo di emergenza

A volte puoi anche organizzare tutto a modino, ma la sfiga può piombarti addosso e farti incrociare qualcuno che conosci, mentre sei con l’amante o un altro inconveniente del genere.

Vuoi la sfortuna, vuoi qualche falla nella gestione degli incontri extraconiugali, è importantissimo avere sempre un piano B in tasca.

Impara a stabilire un vero e proprio protocollo di emergenza in base alle varie situazioni che potrebbero accadere, creandoti una sorta di copione da seguire.

Ricorda che potrebbe essere molto utile anche definire una sorta di codice segreto con il proprio amante, così da comunicare situazioni di pericolo senza la preoccupazione di essere compresi da soggetti terzi.

5. Mantieni un profilo basso sui social

Sebbene anche i social siano un volano per trovare un amante, c’è da dire che sono molto molto pericolosi, se si parla di avventure extraconiugali senza stress.

Il nostro consiglio spassionato è quello di tenere un profilo basso sui social media, evitando di mettersi in piazza con atteggiamenti che fanno effettivamente comprendere di essere disponibili a nuovi incontri.

Evita caldamente di interagire con i tuoi amanti sui social, perché collegare un like a situazioni differenti è un gioco da ragazzi, specie se il tuo partner ufficiale ha già qualche sospetto e sta monitorando tutto ciò che fai.

Novelli 007? No, solo smart

Se dopo questi consigli credi che sia necessario diventare dei novelli 007, per vivere delle relazioni extraconiugali senza complicazioni, sei fuori strada: basta essere smart.

Certo, per alcuni è più facile che per altri, così come ci ricorda uno studio australiano del 2014, di cui parla anche La Repubblica , secondo il quale i soggetti traditori sono tali a causa di una variazione genetica.

Ma, a bene vedere e se ci si riflette un attimo, sono tutte accortezze dettate non solo dall’esperienza fedifraga, ma anche e soprattutto dal buon senso.

Metterle in pratica è un gioco in cui vale la pena lanciarsi, perché vivere certe emozioni, certe esperienze dà brio alla vita.

E poi, diciamocela tutta: anche il brivido del proibito e l’adrenalinica preoccupazione dell’essere beccati sono del tutto irresistibili!