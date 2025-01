Al via a Bari Evolio Expo, La Pietra “Settore è punto di eccellenza”

BARI (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata questa mattina a Bari la prima edizione di EVOLIO Expo, la fiera internazionale dedicata all’olio EVO del Mediterraneo, che sarà in programma in Fiera del Levante fino al primo febbraio 2025 e vedrà la partecipazione di 161 aziende espositrici, 22 buyer esteri provenienti dai Paesi strategici per il settore e 20 associazioni, enti e istituzioni a sostegno. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra, l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia e il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. “Questa – ha dichiarato La Pietra – è una manifestazione estremamente importante, tant’è che io sono qui proprio anche a segnalare l’attenzione del Governo sul settore olivicolo e soprattutto su quello pugliese, che rappresenta un punto di eccellenza non solo di qualità ma anche produttivo per il sistema olivicolo nazionale. E’ una manifestazione molto partecipata, che può sicuramente dare anche un giusto slancio a quello che potrebbe essere un rilancio dell’olivicoltura e della produzione olivicola pugliese”.“L’importanza di questa fiera – ha spiegato Pentassuglia – è strategica e ci ha dato i risultati di un lavoro che negli ultimi quattro anni abbiamo messo in campo, cambiando molti paradigmi, portando qui i buyer, facendo incoming nelle nostre aziende, che hanno fatto innamorare i buyer. L’anno scorso abbiamo aumentato del 60% la produzione di export, nonostante quest’anno i dati parlino di prima Regione che ha prodotto e nonostante metà regione a scartamento ridotto per effetto di una fitopatia che è un flagello. Siamo convinti dell’azione che abbiamo messo in campo e noi sull’olio extravergine di oliva e sulle sue proprietà salutistiche ci giochiamo una grande partita. Questo confronto nei Paesi euromediterranei ci mette nella condizione di raccontare un lavoro fatto, ma soprattutto la prospettiva che vogliamo dare. I bandi di prossima emanazione vanno in questa direzione per confermare questo indirizzo politico, che è chiaro e inequivoco e ha la stragrande maggioranza del partenariato posizionato in questa direzione”.“E’ doveroso per noi di Nuova Fiera del Levante – ha aggiunto Frulli – aiutare le aziende del territorio a proporre i propri prodotti. L’olio extravergine di oliva rappresenta l’eccellenza della produzione pugliese, non a caso noi siamo il 50% della produzione nazionale e dunque era doveroso soprattutto partire da questa fiera specializzata che in poco tempo ha riunito oltre 160 espositori, con stakeholder nazionali e internazionali, qui presenti non solo per parlare di olio in termini commerciali, ma anche di quello che è il valore dell’olio come prodotto, dal punto di vista sia culturale, sia alimentare. Abbiamo avuto l’opportunità di avere subito una grande collaborazione grazie a Senaf, a cui abbiamo affidato l’organizzazione, degli stakeholder più importanti. Per noi questo è l’anno 0. Diventa un appuntamento importante del nostro palinsesto, che vuole essere il tavolo di concertazione nazionale dell’olio extravergine di oliva”.

