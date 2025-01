Alternativa Popolare, Bandecchi: chiusa l’esperienza col centrodestra”

Reputo “chiusa l’esperienza con il centrodestra” di Alternativa popolare di Stefano Bandecchi.

Ad annunciarlo è lo stesso segretario nazionale e sindaco di Terni rispondendo all’ANSA dopo un accenno in Consiglio comunale.

Che ha affermato di sentirsi “indipendente e libero di continuare a fare la politica” che ritiene.

L’accordo era stato annunciato a settembre in vista delle elezioni regionali in Liguria, Umbria e Emilia Romagna.

“Dopo alcune riunioni in varie regioni italiane, tenute dalla coalizione di centrodestra, e dopo non aver ricevuto alcun invito dei nostri responsabili, arriviamo alla conclusione di non stare simpatici al centrodestra”, ha detto Bandecchi.

“Per quanto mi riguarda – ha aggiunto -, mi sento indipendente e libero di continuare a fare la politica che ritengo: avere alleati che si dimostrano i tuoi peggiori nemici, mi fa venire in mente il proverbio ‘Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io'”.

Bandecchi ha quindi affermato che il centrodestra nei confronti di Alternativa popolare “è stato sgarbato e latitante”.

“Da quali riunioni siamo stati esclusi? Ci sono stati incontri in Toscana e in Campania – ha aggiunto -, regioni interessate dalla prossima tornata elettorale. Ce ne andremo per conto nostro in quelle che ci interesseranno di più. Non vogliamo dare fastidio ad un centrodestra che ci sembra momentaneamente molto confuso”.