Aversa. ‘Bici in comune’, LPCS: “Olga Diana come Ponzio Pilato”

“L’assessore Olga Diana come Ponzio Pilato si cimenta nella più classica delle attività posta in essere da chi amministra con grande approssimazione una città e cioè lo scaricabarile”. È questo il commento degli esponenti del movimento civico La Politica che serve Aversa al post dell’assessora all’ambiente sulla mancata partecipazione al bando ‘Bici in comune’ da parte dell’amministrazione Matacena.

“Quando si calendarizza una delibera a ridosso del termine ultimo per partecipare ad un bando non si può dare la colpa a nessuno se non a chi è responsabile della pianificazione e della programmazione dell’attività dell’ente quindi la parte politica che non ha agito per mettersi al riparo da eventuali intoppi e problemi tecnici che, come sappiamo, sono sempre dietro l’angolo”.

“La nostra solidarietà a dipendenti e dirigenti comunali che in condizioni di grave carenza e disorganizzazione politica fanno il proprio dovere È inutile che l’assessore mostri le slide del progetto per assolversi, resteranno per il momento bei render che loro non sono stati capaci di portare a finanziamento”