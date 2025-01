Aversa. Centrodestra all’attacco: “Matacena sindaco d’Insuccesso”

“Matacena sindaco d’Insuccesso. A soli mesi dall’insediamento – si legge nel manifesto – ostaggio di una labile maggioranza”.

“Aversa non può tollerare l’inadeguatezza delle fredde aule scolastiche; Non può tollerare parchi pubblici inaccessibili; Non può tollerare l’insicurezza dei cittadini”.

“Aversa non può tollerare l’inattività degli uffici comunali; Non può tollerare l’inciviltà dell’igiene ambientale; Non può tollerare un cimitero indecoroso”.