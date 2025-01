Aversa. Domestica cade dalla finestra mentre fa le pulizie

Cade dalla finestra mentre fa le pulizie: è accaduto questa mattina in via Presidio ad Aversa, dove una donna di circa 40 anni – straniera – è precipitata da una finestra al primo piano di un palazzo antico.

La vittima, una collaboratrice domestica, stava svolgendo le pulizie nell’abitazione di un professionista della zona quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto. L’incidente è avvenuto poco prima della 10, quando la donna si trovava all’interno dell’appartamento.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima stava probabilmente eseguendo le pulizie in una stanza situata al primo piano dell’edificio di via Presidio, quando improvvisamente è stata vista cadere dalla finestra da alcuni residenti che abitano nelle vicinanze.

La scena, drammatica e improvvisa, ha attirato l’attenzione dei passanti, che non hanno esitato a dare l’allarme.

I SOCCORSI

Pochi minuti dopo, sul posto sono giunti gli agenti di Polizia del locale commissariato di Aversa, un’ambulanza del 118 e un’automedica, che hanno immediatamente prestato soccorso alla donna.

Le condizioni della vittima sono apparse subito molto gravi, con politraumi evidenti a causa della caduta da un’altezza considerevole. Trasportata d’urgenza – in codice rosso – all’ospedale: è ricoverata in gravi condizioni.

INDAGINI E RILIEVI

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Aversa, che hanno effettuato i primi rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto. Successivamente, sono giunti anche i carabinieri del Gruppo Aversa, che hanno avviato un’indagine per chiarire le cause della caduta.

Non si esclude che la donna possa aver perso l’equilibrio mentre stava eseguendo le pulizie, ma al momento non sono emersi elementi che possano far ipotizzare responsabilità di terzi o un coinvolgimento di altri fattori esterni.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire nei dettagli quanto accaduto all’interno dell’appartamento, intervistando eventuali testimoni e raccogliendo informazioni presso il datore di lavoro della donna, un professionista della zona, che si trovava al momento fuori casa.