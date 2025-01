Aversa. Doppio lutto per l’ex presidente Romano

Un anno veramente particolare quello che è iniziato per l’ex presidente del consiglio comunale di Aversa Roberto Romano.

Dopo aver ricevuto le condoglianze per la perdita della cognata lo scorso 8 gennaio, un doppio lutto nel giro di poche ore: ieri 18 gennaio è venuto a mancare anche il fratello della madre, il professore Eugenio Leccia stimatissimo professore nonché padre del cardiologo Antonio Leccia e del colonnello della finanza Stefano Leccia; stamane il suocero, il dottor Raffaele Rossi stimatissimo ginecologo in pensione dell’ospedale di Aversa.

Un doppio lutto che ha generato confusione tra i cittadini aversani, i familiari e parenti poiché nel giorno dei funerali dello zio, prof. Leccia, in quel di Parete, l’ex presidente del consiglio comunale veniva atteso nella camera ardente del dott. Rossi allestita all’interno della casa funeraria di via Savoia.

Formuliamo le nostre più sentite condoglianze all’ex presidente del consiglio comunale Roberto Romano che vive un momento particolare funestato da questi eventi.

Un 2025 veramente particolare che ci auguriamo possa proseguire in serenità per sé e per i suoi familiari