Aversa. Il Liceo Cirillo si prepara alla ‘notte di cultura’

Il prossimo venerdì 10 gennaio, il Chiostro di San Francesco ad Aversa ospiterà “La Notte del Liceo Cirillo”, un evento dedicato alla celebrazione della cultura classica e alla promozione del curricolo del liceo classico.

La prof.ssa Sabrina Romano, referente ed organizzatrice de “La Notte del Liceo Cirillo” ci ha raccontato qual è lo scopo di questo evento.

“L’obiettivo principale de ‘La Notte del Liceo Cirillo’ è quello di promuovere la cultura classica, mostrando come il liceo classico possa essere al tempo stesso custode di una lunga e solida tradizione e capace di innovarsi per rispondere alle esigenze educative contemporanee. Vogliamo mettere in luce l’attualità della formazione umanistica, che offre strumenti indispensabili per affrontare le complessità del mondo moderno e valorizzare il talento, l’impegno e la creatività delle nostre studentesse e dei nostri studenti.”

Le iniziative per la serata. “Sarà una serata ricca e articolata. Avremo spettacoli teatrali, letture animate, concerti e performance musicali a cura dei nostri studenti. Proporremo coreografie, rappresentazione medievale, coro multilingue, letture di poesie e rappresentazioni artistiche come i tableau vivant. Ogni angolo del Chiostro di San Francesco prenderà vita per raccontare la bellezza della cultura classica e il suo dialogo con la modernità”.

L’organizzazione dell’evento. “L’organizzazione è stata un lavoro corale che ha coinvolto docenti, studenti e famiglie. Fin dall’inizio dell’anno scolastico ci siamo impegnati nella pianificazione delle attività, curando ogni dettaglio per rendere la serata un’esperienza indimenticabile. Abbiamo lavorato con entusiasmo per valorizzare i talenti dei nostri ragazzi e costruire un evento che fosse inclusivo e rappresentativo del nostro istituto.”

Il ruolo del liceo classico. “Il liceo classico ha un ruolo fondamentale, soprattutto oggi. Offre una formazione completa che sviluppa il pensiero critico, la capacità di analisi e la sensibilità culturale. È una scuola che educa a leggere il passato per comprendere il presente e immaginare il futuro. In un’epoca in cui si parla molto di intelligenza artificiale e innovazione tecnologica, la cultura classica fornisce una base etica e umanistica indispensabile per affrontare i cambiamenti con consapevolezza.”

Gli sponsor dell’iniziativa. “Un evento di questa portata non sarebbe stato possibile senza il contributo dei nostri sponsor, che ringraziamo calorosamente. Tra loro ci sono realtà importanti del territorio come Casa Viva Design, Studio Legale Alfonso Oliva, Paxme, Corem, Proteco Impianti, Cobalt Solutions, Studio 39, eMediCalcs, Panart, CleveX, Studio Marotta, Mironea, MI.GE.VI., MASA, Special Service SRL, Bayadere Scuola di Balletto e molti altri. Grazie al loro supporto abbiamo potuto organizzare una serata che celebra non solo la cultura classica, ma anche la sinergia tra scuola e territorio”.

L’invito a partecipare: “Sarà un’occasione unica per immergersi nella bellezza della cultura classica e scoprire quanto può essere viva e attuale. Vi aspettiamo il 10 gennaio al Chiostro di San Francesco!”.