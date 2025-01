Aversa. Segnalazione cittadino: caos traffico e sosta selvaggia via Caravaggio

Tramite lo sportello “La tua segnalazione” diversi lettori ci segnalano problemi di traffico e sicurezza in via Caravaggio ad Aversa.

Ecco il messaggio di uno dei residenti:

“Cara redazione, segnalo che in via Caravaggio ad Aversa – alle spalle della caserma dei Carabinieri – ogni santo giorno la detta via è spesso percorsa e trafficata in senso contrario, auto parcheggiate davanti ai cancelli di abitazioni poiché si portano nelle attività commerciali tutto a discapito dei residenti che rimangono ostaggi per colpa di comportamenti poco consoni”.

“Non solo, qualche attività commerciale usufruisce – in modo improprio – degli stalli di striscia blu per posizionare i propri veicoli personali e furgoni per il carico/scarico merce senza pagare le tasse per un regolare stallo”.

“Facciamo questo appello a mezzo stampa rivolto all’Amministrazione Comunale ed assessori compententi affiché si possa portare un pò di ordine che purtroppo nn c’è. Grazie”.