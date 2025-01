Bardi a Roma propone un “Patto per lo sport” tra le Regioni

ROMA (ITALPRESS) – Alla presenza del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, è tornata a riunirsi oggi, nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Commissione sport di cui il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è coordinatore. “Un incontro – ha spiegato Bardi – che rappresenta non solo un’occasione di confronto ma anche un momento cruciale per riaffermare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome come promotrici del diritto allo sport, garantendone l’accessibilità anche attraverso una migliore infrastrutturazione su tutto il territorio nazionale”.

Per centrare l’obiettivo il presidente Bardi ha proposto un vero e proprio “Patto per lo sport”, “strumento – ha precisato – che valorizza la collaborazione tra le competenze costituzionali e consente alle Regioni di essere co-protagoniste nella gestione delle risorse da assegnare, garantendo un’equa distribuzione in relazione ai fabbisogni dei territori, superando le criticità che rallentano l’accesso ai fondi e che ritardano la spesa”.

A tal proposito, Bardi ha richiamato l’attenzione su alcune criticità relative alle normative del settore (Decreto legislativo 40/2021 e Dlgs 120/2023): “Presentano ambiguità e oneri eccessivi – ha detto – che stanno impattando pesantemente non solo sugli operatori sportivi, ma anche sull’organizzazione e sulla competitività dei territorio. E’ urgente – ha evidenziato il presidente – avviare un confronto con i Ministeri competenti per una revisione che consenta l’applicazione sostenibili delle disposizioni e la tutela degli interessi della comunità locali”.

Con riferimento alla stagione sportiva invernale, Bardi si è fatto portavoce dell’appello lanciato dall’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) secondo cui le modifiche ai limiti di pendenza e larghezza delle piste da sci e slittino hanno creato non poche difficoltà gestionali degli impianti. “Concordiamo – ha concluso Bardi – sull’opportunità di convocare un tavolo tecnico che affronti il tema con urgenza, per scongiurare ulteriori ricadute negative su un settore cruciale per molte delle nostre regioni”.

– foto ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).