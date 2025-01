Baroni “Tante assenze, col Braga serve la vera Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “Giochiamo una gara di Europa League contro un avversario importante. Anche se abbiamo i giocatori contati dobbiamo fare una partita vera. Da questo punto di vista la nostra concentrazione è massima. Vogliamo fare una grande partita anche se abbiamo già in tasca la qualificazione. Non si possono sottovalutare queste gare e non lo faremo”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Braga. “Io ho lavorato duro per avere una chance, però grande merito va dato alla squadra – prosegue il tecnico biancoceleste -. Chiaramente, sono felice del percorso che stiamo facendo anche se non abbiamo fatto ancora niente; gli obiettivi si guardano all’inizio. Ora dobbiamo alzare il nostro livello e lo faremo, perchè questa è una competizione meravigliosa, ma vogliamo farlo anche per il campionato”. Poi, a proposito di mercato, il tecnico ha ribadito di aver “parlato con la società delle possibili esigenze della squadra, ma non è un mio compito. La mia attenzione è rivolta a chi arriva e ai ragazzi che ho, lavoro così; guardo quello che ho, non chi potrebbe arrivare”, conclude Baroni.

Carico anche Alessio Romagnoli, pure lui in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo match del girone unico di Europa League.

“Dipende da noi. Dobbiamo avere l’ambizione di vincere ogni partita. Ha detto bene il mister. Sappiamo che possiamo fare qualcosa di importante, ma non dobbiamo rilassarci. Serve continuare a lavorare. Domani è una partita difficile, il Braga è una buona squadra. Noi però vogliamo arrivare primi e vincere tutto il possibile”, le parole del difensore biancoceleste.

