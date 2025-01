Calciomercato, il Monza ci prova per Insigne

Monza e Lorenzo Insigne: questo matrimonio s’ha da fare?. Il Monza, ultimo in classifica in Serie A, sta valutando concretamente un colpo ad effetto che potrebbe cambiare le sorti della sua stagione.

L’idea, per il momento ancora in fase embrionale, riguarda Lorenzo Insigne, l’ex capitano del Napoli, che dal luglio 2022 gioca nel Toronto FC, club della Major League Soccer (MLS).

Se l’operazione diventerà davvero un affare, lo si scoprirà nei prossimi giorni, ma la trattativa sembra essere già in movimento.

Il “tentativo” di Galliani

Per ora, l’etichetta che accompagna il possibile ritorno di Insigne in Italia è ancora quella di “tentativo”. Tuttavia, in casa Monza l’interesse per il campione d’Europa del 2021 sta crescendo, e la trattativa sta superando i confini dell’idea.

La società brianzola, reduce da un avvio di campionato difficile (cambio di allenatore da Palladino a Nesta, per passare a Bocchetti, ndr) e attualmente ultima in Serie A, ha individuato nel talento di Insigne una possibile arma per risollevare le sorti della squadra. L’operazione, però, non è semplice.

Lorenzo Insigne, che guadagna 15,4 milioni di dollari l’anno (circa 7,5 milioni di salario base, secondo i dati della MLS), ha un contratto con il Toronto FC fino al 30 giugno 2026. Una cifra che rappresenta una vera e propria montagna di soldi, difficilmente pareggiabile da un club come il Monza, che non può permettersi un ingaggio di tale entità. Eppure, le voci su un possibile ritorno in Italia si fanno più insistenti.

La fine dell’avventura canadese?

Il campionato della MLS riprenderà nel weekend del 22-23 febbraio, ma Lorenzo Insigne non sembra intenzionato ad aspettare. Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante avrebbe ormai deciso di chiudere la sua esperienza canadese e avrebbe comunicato al Toronto FC la sua volontà di fare ritorno in Italia.

Una scelta che apre la strada a nuove possibilità, e tra queste, il Monza sembrerebbe essere la destinazione più concreta. In questi giorni, infatti, sono previsti i primi contatti tra il management del club brianzolo e gli agenti di Insigne. Si tratta ancora di colloqui preliminari, telefonate per sondare il terreno e capire se esistono margini per un accordo. Il Monza, purtroppo, non può permettersi di offrire un ingaggio simile a quello attualmente percepito da Insigne a Toronto.

Insigne pronto a tornare in Italia: il Monza come possibile scelta Insigne, che ha vinto l’Europeo con l’Italia nel 2021, ha ritrovato recentemente la voglia di rialzare il livello della competizione. La Serie A rappresenta per lui una scelta concreta, soprattutto in un momento della sua carriera in cui desidera rimettersi in gioco ad alto livello.

Se il Monza riuscirà a trovare un accordo economico con il giocatore e il Toronto, Lorenzo Insigne potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A, con la maglia del Monza, in un’operazione che darebbe nuova linfa alla squadra brianzola e riaccenderebbe l’entusiasmo dei tifosi.