Centro Democratico presenterà la sua visione alternativa di governo

Sabato 18 e domenica 19 Gennaio, Centro Democratico (CD) terrà una conferenza politico-programmatica dal titolo “Idee e proposte per un’alternativa di governo”, che si svolgerà a Roma, presso la Sala Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio.

All’evento parteciperanno i principali esponenti del partito, tra cui il coordinatore provinciale di Caserta e consigliere nazionale, On. Nicola Grimaldi, e il vice coordinatore e consigliere nazionale Giovanni Morfino.

Questa conferenza si configura come un momento di riflessione e proposta per tracciare una nuova strada politica per l’Italia, a partire dai temi cruciali che riguardano il futuro del Paese.

Grimaldi, sottolinea l’importanza di un impegno concreto per una società più giusta, inclusiva e sostenibile: “Il nostro programma si fonda sulla convinzione che ogni persona debba avere pari opportunità, che l’ambiente debba essere tutelato per le generazioni future, e che le istituzioni democratiche siano la chiave per una governance responsabile e partecipata”, ha affermato.

Un’alternativa alla politica del “tutto annuncio”. A poco più di due anni dalle ultime elezioni politiche, il quadro politico nazionale è caratterizzato da una crescente insoddisfazione verso l’attuale governo.

“Oggi ci troviamo di fronte a un’Italia senza autorevolezza, con un governo che è più impegnato a fare propaganda che a prendere iniziative concrete”, ha denunciato Grimaldi.

A suo avviso, l’attuale compagine di governo non sta affrontando le vere emergenze del Paese, né sta dando risposte tangibili ai più fragili, preferendo invece una politica fatta di annunci e leggi che, in molti casi, sono dannose per la coesione sociale e democratica.

Con la conferenza, Centro Democratico intende proporre una visione chiara e ambiziosa per il futuro, capace di rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali che la società italiana si trova ad affrontare.

Per Giovanni Morfino, vice-coordinatore provinciale di CD Caserta, “l’importanza di un programma che si ponga l’obiettivo di superare le disuguaglianze economiche e sociali, di promuovere la sostenibilità ambientale e di rinvigorire la democrazia attraverso una maggiore partecipazione cittadina”.

L’evento, che si terrà in un periodo segnato da profonde trasformazioni sociali ed economiche, vedrà la partecipazione di altre figure politiche, tra cui il presidente nazionale di CD, On. Bruno Tabacci, e la segretaria nazionale, Margherita Rebuffoni.

L’importanza dell’evento è sottolineata anche dalla presenza di una folta delegazione del partito proveniente dalla provincia di Caserta, che parteciperà attivamente al dibattito e contribuirà alla definizione di una linea politica comune: Vincenzo Diomaiauta, Francesco D’Auria, Filippo Cacciapuoti, Salvatore D’Auria, Maria Grazia Maggio, Ilaria Castionetti, Maria Teresa Cacciapuoti.

La conferenza si svolgerà a Roma, nella Sala Risorgimento dell’Hotel Massimo D’Azeglio, in via Cavour 18, nella zona di Stazione Termini.

L’evento è aperto agli iscritti e ai simpatizzanti di Centro Democratico, ma anche a chiunque desideri approfondire le proposte politiche di questo movimento per un’alternativa concreta di governo.

Concludendo, l’iniziativa rappresenta un’opportunità per ridisegnare il futuro dell’Italia, mettendo al centro i diritti dei cittadini, la sostenibilità ambientale e un rinnovato impegno democratico. In un momento di grande incertezza e difficoltà per il Paese, Centro Democratico si propone come una forza politica in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro con proposte concrete, inclusive e innovative.