Cesa. Centro Impiego, ok Regione per gara appalto lavori

La Regione Campania ha avviato la gara di appalto per i lavori di realizzazione del Centro per l’Impiego in un bene confiscato alla camorra a Cesa.

I lavori di adeguamento e ristrutturazione riguardano il piano terrà dell’immobile sito in via Cavour.



Il palazzo, in precedenza, apparteneva ad un clan locale. Simbolo di riscatto e legalità, è destinato a diventare la sede di un nuovo Centro per l’Impiego, un’infrastruttura strategica per favorire l’occupazione e il rilancio economico del territorio.



Il progetto rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione dei beni confiscati alla camorra, restituendoli alla collettività con una funzione concreta e di grande utilità sociale.



Nelle settimane scorse, la Regione Campania ha avviato la gara di appalto per affidare i lavori per tutti i Centri che dovranno essere realizzato compreso quello di Cesa.



Negli altri piani dell’immobile, invece, a cura del Comune, beneficiario di un finanziamento regionale, nascerà un Centro Anti Violenza.