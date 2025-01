Commando di dieci persone assalta un supermercato

Una sorta di azione paramilitare quella messa in campo da dieci rapinatori che la notte scorsa hanno fatto irruzione in un supermercato di Contrada, in provincia di Avellino.

Giunti sul posto a bordo di due auto, hanno forzato la saracinesca e una volta all’interno hanno messo a soqquadro gli ambienti alla ricerca della cassaforte.

Come testimoniano le immagini registrate dalle telecamere interne di sorveglianza, con il volto coperto e indossando guanti e faretti, sono parzialmente riusciti a scardinarla senza però riuscire a portarla via a causa delle grida di aiuto lanciate dalla figlia del proprietario, che abita al piano superiore.

La banda è riuscita però ad impossessarsi di 1.500 euro custoditi nelle casse. Il raid ha provocato danni alle strutture interne quantificati in oltre seimila euro.

Il sindaco di Contrada, Pasquale De Sanctis, ha espresso solidarietà alla famiglia del commerciante e ha lanciato l’appello alle istituzioni per il rafforzamento dei presìdi di sicurezza in un territorio frequentemente oggetto di reati predatori.

Rubano al supermercato e aggrediscono vigilante

Due persone sono state arrestate e condotte in carcere dai carabinieri a Torino nei giorni scorsi per tentata rapina impropria, dopo avere rubato in altrettanti supermercati e avere aggredito i vigilanti per fuggire.

Il primo episodio avvenuto in via Madama Cristina, dove un uomo di 46 anni, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a rubare generi alimentari.

A quel punto ha spinto e aggredito prima un vigilante, poi i militari del nucleo radiomobile del reparto operativo, che l’hanno portato in carcere, accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Una donna di 30 anni, di origine romena e senza fissa dimora ha agito invece in corso Bramante. Scoperta, ha cercato di colpire un vigilante con un mazzo di chiavi. Ad arrestarla sono stati i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia San Carlo.