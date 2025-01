Dieci anni senza Pino Daniele: Napoli e la musica lo ricordano

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, un lutto che ha profondamente segnato la città di Napoli e il panorama musicale italiano.

Il cantautore partenopeo, con la sua voce inconfondibile e la sua musica che fondeva tradizione napoletana e sonorità internazionali, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di milioni di fan.

In questi dieci anni, Napoli non ha mai smesso di celebrare il suo grande artista, organizzando concerti, mostre e iniziative che ne mantengono viva la memoria.

Le sue canzoni come “Napule è”, “Je so’ pazzo”, “Yes I Know my way” e “Quanno chiove”, continuano a essere tra le più ascoltate e amate, e le sue parole risuonano ancora oggi come un inno alla città e alla sua gente.

Pino Daniele è stato molto più di un semplice cantautore: è stato un simbolo della cultura napoletana nel mondo, un artista che ha saputo unire generazioni diverse e superare i confini nazionali.

GLI INEDITI

A novembre è uscito Again, un brano registrato nel 2009, chitarra acustica e voce, una dimensione che quasi riassume il suo arco esistenziale di artista che tutti i giorni, ogni giorno per tutta la vita, dedicava ore allo studio dello strumento e della musica.

I figli, che curano la sua straordinaria eredità musicale, hanno assicurato che c’è ancora molto materiale da ascoltare come a dire che dal passato emergerà ancora qualche sorpresa che riaccenderà la passione per un artista che proprio quest’anno il 19 marzo, avrebbe compiuto 70 anni e che, come avviene solo per i grandi, è una presenza costante nella musica d’oggi.

PINO DANIELE E ‘NERO A METÀ’

Il ragazzo con la passione per la chitarra, il giovane artista che firma il suo primo contratto discografico dopo un viaggio Napoli-Roma, il leader della band che la sera del 19 settembre 1981 con un concerto memorabile infiamma piazza del Plebiscito accompagnato sul palco da Tullio De Piscopo, Tony Esposito, James Senese, Joe Amoruso e Rino Zurzolo.

Queste e altre sono le immagini di Pino Daniele contenute nel documentario “Pino Daniele – Nero a metà” che a dieci anni dalla scomparsa dell’artista arriva nei cinema il 4, 5 e 6 gennaio firmato da Marco Spagnoli, che ne cura anche la regia, e Stefano Senardi, amico di lunga data e storico produttore del musicista.

La sua eredità musicale continua a vivere e a ispirare nuovi artisti, e il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nel cuore di chi lo ha amato.