Elettrodomestici per cucine mini: soluzioni compatte ma funzionali

All’interno di una cucina piccola, l’impatto degli elettrodomestici a livello funzionale è considerevole. È quindi cruciale scegliere apparecchi compatti, dalle dimensioni contenute ma al tempo stesso performanti.

La scelta degli elettrodomestici per la cucina dipende prevalentemente dalle esigenze personali e dalla frequenza di utilizzo, ma chiaramente anche lo spazio a disposizione è un fattore determinante.

Fortunatamente, oggi in commercio ci sono tante soluzioni compatte che consentono di massimizzare la funzionalità in una cucina piccola.

Le principali opzioni per piccoli spazi sono:

forno combinato: si tratta di un’opzione che include sia le funzioni di un forno sia quelle di un forno a microonde in un unico apparecchio;

frigorifero compatto: occupa poco spazio, si può incassare al di sotto dei pensili e conserva il cibo in modo adeguato;

piano cottura aspirante o piastra a induzione: un piano cottura aspirante di piccole dimensioni consente di risparmiare spazio e di non installare la cappa. Si può altresì optare per una piastra a due fuochi che permette di cucinare in modo efficiente, ma con meno ingombro;

lavastoviglie da incasso o da appoggio: disponibili da un minimo di 6 coperti, offrono diversi programmi di lavaggio e si possono incassare nei pensili, nel caso dei modelli da incasso, o collocare direttamente sul top della cucina nel caso dei modelli da appoggio.

Oltre al tipo di elettrodomestici, anche la disposizione degli stessi apparecchi è cruciale nell’ottica dell’ottimizzazione dello spazio in cucina.

Vediamo le principali opzioni in taglia ridotta per ciascuna categoria di elettrodomestici da cucina.

Forni compatti e combinati

I forni elettrici compatti sono progettati in dimensioni ridotte e con una gamma ampia di funzioni, così da non dover rinunciare a nulla in termini di performance di cottura. Versatili e adattabili anche a spazi ridotti, i forni elettrici compatti hanno una capacità che varia dai 30 ai 60 litri, rendendoli perfetti per cucine di piccole dimensioni o angoli cottura, ma comunque molto efficienti sul piano funzionale.

Anche i forni più piccoli, infatti, sono dotati di numerose modalità di cottura quali: cottura ventilata, grill, microonde e funzione scongelamento. Aziende come l’italiana Candy progettano anche forni combinati efficienti e di design: i forni Candy da incasso e combinati offrono anche 13 programmi di cottura automatici , fondono sia tecnologia sia design e possono essere completamente integrati nell’ambiente domestico.

Per quanto riguarda il design, vi sono modelli con manopole meccaniche oppure a scomparsa, ma anche versioni digitali con display e comandi touch.

Frigoriferi compatti di dimensioni ridotte

Sebbene il frigorifero rappresenti l’elettrodomestico per il quale si fatica di più a sacrificare lo spazio, in commercio esistono tantissime opzioni: frigoriferi dotati di surgelatore, monoporta, a libera installazione, a incasso sottotop, ecc.

I frigoriferi che possono essere collocati al di sotto del piano di lavoro della cucina sono ideali per cucine piccole, si va da modelli con un’altezza massima di circa 50 cm, fino a modelli di 85 cm. La capienza dei frigoriferi di dimensioni ridotte va dai 40 ai 90 Litri, alcuni con una piccola cella freezer annessa. Le prestazioni sono le stesse di un frigorifero con maggiore capienza.

Piano a induzione aspirante

I piani cottura di dimensioni ridotte partono da un minimo di due fuochi fino a un massimo di quattro. Il piano cottura a induzione con cappa integrata funziona come un normale piano cottura a induzione ma con modalità aspirante per via della cappa integrata, una soluzione che consente un grande risparmio in termini di spazio.

La cappa all’interno del piano cottura è dotata di una ventola potente, ma il vero vantaggio sta nella possibilità di avere entrambe le funzioni, cottura e aspirazione, in un unico elettrodomestico. La scelta dipende ovviamente dalle proprie esigenze personali e dal numero degli utilizzatori.

Lavastoviglie compatte

Le lavastoviglie più compatte hanno delle dimensioni molto ridotte. I centimetri risparmiati, in altezza o in larghezza, sono a vantaggio di chi non vuole rinunciare alla comodità della lavastoviglie anche in cucine molto risicate. In termini di dimensioni, esistono modelli che risparmiano sulla profondità arrivando a misurare anche 45 cm, con un’altezza di 45 cm e una larghezza di 55/60 cm.

I modelli sono incasso oppure da appoggio, con questi ultimi modelli che si possono appoggiare direttamente sul piano di lavoro della cucina. La capienza di questi modelli è di 6 coperti con molteplici programmi di lavaggio, ma esistono anche lavastoviglie da 2 coperti appena, ideali per le coppie o per chi vive da solo.

Acquistare piccoli elettrodomestici online conviene

Le offerte online degli elettrodomestici compatti e di piccole dimensioni sono numerose. I siti e-commerce che vendono elettrodomestici hanno selezioni molto ampie di modelli e spesso si possono trovare promozioni o apparecchi in offerta.

Inoltre, le piattaforme di vendita di elettrodomestici possono offrire una maggiore scelta rispetto ai negozi fisici, per via dei numerosi pezzi disponibili. Acquistare online consente anche delle comparazioni di prezzo più rapide, che non richiedono ore o giornate dedicate allo shopping presso i negozi fisici, e che consentono di scegliere l’opzione effettivamente più conveniente una volta inseriti nel carrello.

Acquistare presso gli e-commerce significa beneficiare, in alcuni casi, della possibilità di pagare mediante un finanziamento, oppure a rate.