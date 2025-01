Elisabetta Belloni verso l’addio alla guida del Dis

ROMA (ITALPRESS) – Elisabetta Belloni, che fu nominata nel suo ruolo dall’ex premier Mario Draghi, starebbe per lasciare la guida del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La notizia è stata anticipata da La Repubblica in un retroscena. L’incarico dell’ambasciatrice sarebbe scaduto nel prossimo maggio. La decisione sarebbe stata comunicata da Belloni all’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. Sempre secondo La Repubblica, il rapporto tra Meloni e l’ambasciatrice si è a lungo caratterizzato per essere stato molto stretto, di stima reciproca e collaborazione. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma