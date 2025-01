Fenomenale Virtus Aversa: sbancato il ‘PalaCatania’

Fenomenale Virtus Aversa. Sbanca il ‘PalaCatania’ 3-0, gioca una gara assurda battendo la corazzata siciliana di Aci Castello e si candida in maniera prepotente per la conquista dei play off promozione per la SuperLega.

Arasomwan si fa male nel primo set, diventa super protagonista Ambrose. Il centrale è l’Mvp del match, una partita che ricorderà per la vita. Partita sontuosa del capitano Rossini: un campione in A2, solo applausi per lui.

Da un sabato sera ad un altro: nel prossimo weekend si torna al PalaJacazzi, arriva Delta Porto Viro. Fischio d’inizio alle 20.30.

IL MATCH

PRIMO SET. Due servizi vincenti di Lucconi ed è subito 3-0 per Aci Castello. Aversa ritorna subito in scia, Lyutskanov e il muro di Frumuselu siglano il 3-3. Due punti di fila di Motzo e la Evolution Green trova il primo vantaggio del match (4-5). Sempre l’opposto normanno regala il decimo punto ad Aversa (6-10), time-out Montagnani. Coach Tomasello costretto a cambiare Arasomwan per una botta alla caviglia, dentro Ambrose (9-10). L’ace di Canuto permette di tornare +3 (9-12). Garnica al servizio, Rossini in difesa e Frumuselu a muro lanciano la Virtus (11-16), secondo stop richiesto da Aci Castello. Ace Gordan, 12-18. Motzo sfrutta le mani del muro poi Bossi spara out ed è 13-21. Chiude Motzo, 18-25.

SECONDO SET. Monster block di Frumusel e Aversa subito avanti (2-4). Due super muri di fila della Cosedil e il parziale torna in equilibrio a 9. Sul primo vantaggio etneo (13-12) coach Tomasello richiama subito in panchina i suoi ragazzi. Basic spara out in parallela (15-17), questa volta a chiedere il time-out è Montagnani per i siciliani. Aci Castello non molla e impatta a 18. Punto a punto, primo set point sull’invasione di Bartolucci (23-24) confermata dal videocheck. Si va ai vantaggi. Muro di Ambrose, poi punto decisivo di Frumuselu (26-28).

TERZO SET. Alzata magica di Canuto, in 2 è pronto il bomber Motzo. E’ il primo +2 del terzo parziale. Poi c’è il monster block di Lyutskanov e il tabellone dice 9-12. Muro anche di Garnica, Aversa allunga (9-14). AciCastello spinta dai suoi tifosi ritorna -1 (16-17) quando arriva il muro sull’opposto di Aversa. Sul 20-22 il time-out di Montagnani per cercare di ‘rompere’ la concentrazione della squadra di Tomasello. Pareggio a 23, time-out Tomasello. Vince Aversa, 27-29. Una gara indimenticabile!