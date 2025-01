Fratelli d’Italia Caserta, al via i congressi cittadini in vista delle Regionali

Prenderanno il via questo fine settimana i congressi cittadini di Fratelli d’Italia in provincia di Caserta.

Un appuntamento fondamentale per la vita della comunità casertana del partito di Giorgia Meloni, che la vedrà impegnata per tutto il mese in un confronto costruttivo con i militanti e i dirigenti locali.

Si partirà da San Marcellino e Villa di Briano, per poi proseguire con Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Cervino, Casal di Principe e Sant’Angelo di Alife, coinvolgendo progressivamente tutti i comuni della provincia.

Il percorso si concluderà il 2 marzo con il congresso del circolo di Caserta, ultimo appuntamento di questa grande stagione congressuale.

«I congressi – dichiara Gimmi Cangiano, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Caserta – rappresentano un momento essenziale di democrazia interna e partecipazione. Vogliamo dare voce ai territori, rafforzare il nostro radicamento e rilanciare l’azione politica in ogni comune della provincia. Fratelli d’Italia continua a crescere e a consolidarsi, e lo fa attraverso il confronto diretto con i cittadini e i suoi iscritti».

«L’obiettivo dei congressi è chiaro: consolidare il partito a livello locale, ascoltare le istanze dei territori e costruire una classe dirigente sempre più forte e coesa. Ma c’è di più: questi appuntamenti rappresentano anche un passaggio fondamentale in preparazione della sfida delle prossime elezioni regionali in Campania, per costruire una proposta politica credibile e vincente che possa finalmente dare alla nostra regione il governo che merita».

«Fratelli d’Italia, grazie alla guida del Presidente Giorgia Meloni, è oggi la prima forza politica del Paese e si prepara ad affrontare con determinazione le sfide future, anche in provincia di Caserta».