Frignano. Carabinieri Forestale sequestrano autolavaggio

Militari effettivi presso il Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, unitamente a tecnici specializzati del Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.C. di Caserta, hanno eseguito un controllo presso un’impresa dedita ad attività prevalente di lavaggio auto ed autocarri in comune di Frignano (CE).

In particolare il personale del Dipartimento dell’ARPAC ha proceduto ad effettuare delle prove idrauliche ed alla contestuale ispezione dei pozzetti presenti, sia nella parte coperta che in quella scoperta dell’attività, accertando che lo scarico delle acque reflue derivanti dal lavaggio degli automezzi, senza alcun trattamento depurativo, aveva quale recapito finale la pubblica fognatura.

La ditta esercente l’attività di autolavaggio non è neanche risultata in possesso della necessaria autorizzazione per l’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, per cui i predetti militari hanno proceduto al sequestro d’iniziativa dell’autolavaggio, deferendo il titolare in stato di libertà per l’ipotesi di reato predetta prevista dal Testo Unico Ambientale.

Allo stesso titolare è stato inoltre elevata una sanzione amministrativa di 4.000 euro per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali prodotti nell’esercizio dell’attività d’impresa.