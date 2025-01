GDO, cresce richiesta di integratori naturali soprattutto tra i giovani

ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani sono sempre più attenti alla salute. Lo dice uno studio del Centro Studi Integratori & Salute con Intesa Sanpaolo e Mediobanca (2022), in cui il 64% degli intervistati afferma che la salute è il primo valore che indirizza le loro scelte, e che per mantenere il proprio benessere puntano su un mix di alimentazione equilibrata, stile di vita attivo e l’uso di integratori alimentari.Dal 2010 a oggi l’utilizzo di integratori è aumentato del 79% (da 2,1 a 4,1 confezioni pro-capite), con una predilezione marcata verso integratori naturali. Tra le categorie più richieste ci sono i probiotici, i sali minerali e le vitamine, i prodotti per la tosse e i lassativi e, infine, i prodotti per il benessere mentale.Tra il 2013 e il 2023, gli integratori che hanno sperimentato la crescita più significativa sono stati antiacidi e antireflusso (+205%); prodotti per la tosse (+180%); vitamine (+157%); prodotti per l’insonnia e il benessere mentale (+155%); integratori per le funzioni immunitarie (+144%).La ricerca e il mantenimento del benessere, fisico e mentale, sono alla base dello stile di vita soprattutto di Millennials e Gen Z. Le due generazioni cercano di conseguire questo obiettivo attraverso una sana alimentazione, una costante attività fisica e il consumo consapevole di integratori alimentari. Allo stesso tempo, il benessere diventa per loro qualsiasi cosa che li faccia stare realmente bene.Le farmacie restano il primo canale di vendita degli integratori. La grande distribuzione è il secondo canale per volumi di vendita (272 milioni di euro), con una crescita del 14% in un solo anno. Il che conferma un’altra tendenza tutta italiana secondo cui un consumatore su quattro ricerca autonomamente informazioni per guidare le proprie scelte.I dati sono stati resi noti in occasione dell’aggiudicazione da parte della catena di supermercati Alì della vendita in via esclusiva della nuova linea di integratori Feel Good. Alla base di questi integratori ci sono la naturalezza e l’accessibilità, intesa come la possibilità di prendersi cura di sè stessi con un approccio semplice e consapevole. Sentirsi bene, attraverso integratori caratterizzati da ingredienti di origine naturale. Tra questi spiccano il magnesio, le piante con proprietà drenanti e gli estratti di frutta come la bromelina dell’ananas, nota per le sue proprietà antinfiammatorie. Inoltre, le linee Feel Good includono soluzioni innovative a base di vitamine e minerali, ideali per integrare carenze vitaminiche e supportare l’organismo in modo naturale e duraturo.

– Foto fornita da Errani Studio –

