Krstovic trascina il Lecce al Castellani, 3-1 sull’Empoli

EMPOLI (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre gare, il Lecce di Giampaolo ritrova la vittoria, imponendosi per 3-1 contro l’Empoli. Al Castellani, la formazione salentina fa suo lo scontro salvezza, grazie ad una prova di carattere, coronata dalla doppietta di Krstovic e dalla rete di Morente: invano, dunque, il gol nel secondo tempo di Cacace per i toscani. La squadra di Giampaolo mostra sin da subito grande voglia di tirarsi fuori dalle sabbie mobili del terzultimo posto, giocando con intensità e dominando tutto il primo tempo. Dall’altra parte, invece, si vede un Empoli sì decimato dagli infortuni (out anche Ismajli al 21′), ma troppo distratto e sotto ritmo. All’intervallo il tabellino recita 2-0 per la formazione salentina, punteggio che sta addirittura stretto agli ospiti, più volte vicini al terzo gol. Dopo sei minuti, ad aprire le danze ci pensa Tete Morente su assist di Pierotti. All’11’, invece, è il turno di Krstovic, lesto a punire la dormita della difesa avversaria sulla rimessa laterale, battuta rapidamente da Morente: l’attaccante montenegrino firma così il raddoppio a tu per tu con Seghetti. Quest’ultimo evita il tris del Lecce, compiendo una grande parata sulla conclusione di Helgason. Il giovane portiere dell’Empoli è protagonista al 19′ anche su Krstovic. I toscani abbozzano un tentativo di reazione, ma il Lecce sembra fisicamente più brillante. Le cose, però, cambiano nella ripresa, quando dagli spogliatoi riemerge un Empoli più combattivo dopo la strigliata di D’Aversa. Dopo soli due minuti l’incornata di Cacace porta il risultato sull’1-2. Ora sono i padroni di casa a premere con maggiore insistenza nella metà campo avversaria, mentre il Lecce si chiude, affidandosi all’arma del contropiede. L’uomo più pericoloso è sicuramente Esposito che, all’85’, ha la palla del possibile pareggio, ma sulla sua strada si frappone Falcone, autore di una super parata. Nel recupero poi, approfittando di un Empoli piuttosto sbilanciato, Krstovic su azione di ripartenza sigla il gol del 3-1 e chiude la pratica. Con questo successo, il Lecce mette la testa fuori dalla zona retrocessione, raggiungendo proprio i toscani a quota venti punti.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).