La Fiorentina torna a vincere, la Lazio ko all’Olimpico

ROMA (ITALPRESS) – La Fiorentina torna a vincere dopo un lungo digiuno. La Viola si impone per 2-1 in casa della Lazio nel match dell’Olimpico valido per la 22esima giornata di campionato: decidono i gol di Yacine Adli e Lucas Beltran. Finale rovente con, tra le tante altre cose, Marusic che accorcia, Pedro che colpisce il palo e i due allenatori espulsi.

Match subito vivo. I padroni di casa provano a spingere sull’acceleratore e dopo soli due minuti vanno alla conclusione con Castellanos, ma Pongracic si oppone e devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Marusic tenta l’incornata, ma trova soltanto l’esterno della rete. Al 6′ arriva il primo squillo della formazione viola con Gudmundsson, che calcia dalla distanza mancando lo specchio della porta. All’11’ Marusic perde un pallone sanguinoso e innesca la ripartenza dei toscani con Gosens, che serve un perfetto assist per Adli: l’ex Milan calcia al volo e realizza il gol del vantaggio. Neanche il tempo di riorganizzarsi per i biancocelesti, che la Fiorentina mette a referto la rete del raddoppio al 17′ con Lucas Beltran: altra grande azione dei viola con Dodò che crossa al centro per l’argentino che, di testa, deposita la sfera in fondo al sacco.

La Lazio prova a reagire e al 26′ è Pellegrini a tentare il mancino dalla distanza, ma il suo tiro è impreciso. I ragazzi di Baroni spingono alla ricerca del pari, ma al 34′ rischiano di capitolare con la splendida rovesciata di Gudmundsson, che si infrange sul palo. Al 38′ Gosens compie un provvidenziale intervento in area su Dia e sventa la minaccia nata sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa Baroni prova a scuotere i suoi e, al 51′, i toscani rischiano grosso a causa di una palla persa da Pongracic, che innesca il contropiede di Pedro, il cui tiro viene deviato da Gosens. Al 64′ Adli, qualche secondo dopo essere stato sostituito, viene espulso dalla panchina per proteste. La Lazio si ritaglia una clamorosa occasione per riaprire la contesa al 67′ con un colpo di testa di Dia che crea qualche affanno a De Gea; alla fine la retroguardia ospite riesce ad allontanare. Assalto finale e al 92′ la squadra di Baroni si regala una speranza grazie alla rete di testa siglata da Adam Marusic su assist di Hysaj. Lo stesso montenegrino qualche minuto più tardi sfiora la clamorosa doppietta che gli viene negata da una grande parata di De Gea. A tempo praticamente scaduto Pedro centra il palo che spezza i sogni di rimonta. I gigliati, nonostante un finale di sofferenza in cui vengono espulsi Baroni e Palladino, difendono il vantaggio ed espugnano 2-1 l’Olimpico, portandosi al sesto posto con 36 punti, mentre la Lazio resta 4^ a quota 39.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).