Lusciano. Cappella San Rocco, IV: “no a strumentalizzazioni politiche”

Italia Viva Lusciano, a seguito delle dichiarazioni dell’assessore Luigi Abate, solleva una questione di grande rilevanza politica, chiedendo chiarimenti al sindaco Giuseppe Mariniello in merito alle affermazioni rilasciate dall’assessore esterno.

A intervenire è il referente renziano Luciano Dell’Aversano Orabona: “Chiediamo al sindaco di spiegare le ragioni per cui l’assessore Abate, durante una seduta pubblica, ha dichiarato l’intenzione di coinvolgere i ‘suoi amici’ di partito per portare un contributo al territorio.”

Dell’Aversano ha fatto riferimento al finanziamento di 130.000 euro promesso un anno fa dal Ministro della Cultura, un risultato che Italia Viva attribuisce anche all’impegno dell’ex assessore Rosalia Santoro, a cui il partito rende merito e rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

Dell’Aversano ha poi criticato quella che definisce una strategia in contraddizione con lo spirito civico delle scorse elezioni: “Ora appare evidente l’obiettivo di eliminare le liste civiche, mentre il sindaco rimane silente di fronte alle dichiarazioni di Abate. Questo è in netto contrasto con quanto affermato in campagna elettorale, quando Mariniello si era impegnato a tenere i cartelli politici fuori dall’amministrazione. La storia non è acqua!”

Il rappresentante renziano ha inoltre sottolineato: “Ricordiamo al sindaco che molti cittadini non si riconoscono in Fratelli d’Italia e meritano una rappresentanza che sia al di sopra delle logiche di partito.”

Un’ulteriore riflessione riguarda la questione della Cappella di San Rocco. Italia Viva esprime preoccupazione per il rischio di una strumentalizzazione politica del tema. “Invitiamo il sindaco e l’assessore Abate a non utilizzare la Cappella come strumento per condizionare l’opinione pubblica. Questa struttura, abbandonata per anni dalla politica e, nei momenti cruciali, dallo stesso Mariniello, è stata vittima di speculazioni edilizie senza alcuna tutela da parte della classe dirigente locale. E di questo il sindaco è consapevole.”

Dell’Aversano ha chiesto chiarezza e trasparenza sull’utilizzo dei fondi e sul futuro della Cappella, concludendo con un appello deciso: “Chiediamo che il sindaco e l’assessore illustrino quanto prima il progetto per il recupero della Cappella di San Rocco e il cronoprogramma relativo. Sarebbe opportuno recuperare anche la bellezza architettonica delle scale antistanti la Cappella. Solo un’azione concreta e trasparente potrà restituire dignità a un bene architettonico e religioso di così grande valore per la nostra comunità.”