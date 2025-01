L’amministrazione comunale di Lusciano guidata dal sindaco Giuseppe Mariniello, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Maria Consiglia Conte, ha deciso di destinare una somma di circa 61.000 euro, derivante da un fondo FSC 2014/2020, per un intervento complessivo di circa 994.767 euro, finalizzato al rifacimento stradale e dei marciapiedi in Via della Resistenza, alla sistemazione del tratto che prolunga Via Acerbo.

“Ci chiediamo però perché queste risorse si vogliano destinare a nuovi interventi, anziché al completamento dei lavori già avviati”, afferma il gruppo di Italia Viva guidato dal coordinatore cittadino Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Il secondo tratto di Via Marconi è ancora privo di segnaletica orizzontale, in Via Marchese la segnaletica è illeggibile, mentre in Via Acerbo le aiuole progettate sono abbandonate e invase da erbacce, in contrasto con il progetto originario. Mancano inoltre arredi urbani, panchine e il cartello ‘Arrivederci Lusciano’ all’incrocio con Via Pastore”.

“Notiamo il silenzio della minoranza, forse dovuto al fatto che questi progetti furono avviati dalla loro amministrazione, dove l’attuale assessore Conte era vicesindaco. Tuttavia, caro sindaco, in passato hai sottolineato l’importanza di Via Acerbo: perché ora trascuri il completamento di questi interventi per concentrarti su nuove opere?”.

Italia Viva Lusciano ritiene che “i fondi pubblici debbano essere utilizzati con responsabilità, dando priorità al completamento dei progetti esistenti per garantire un miglioramento concreto e duraturo per il territorio”.

“Caro sindaco Mariniello, riconosciamo la tua esperienza politica, che ti permette di affrontare pressioni e divisioni interne ma Lusciano ha bisogno non solo di politici, ma di veri amministratori che sappiano gestire le risorse pubbliche con competenza e lungimiranza”.