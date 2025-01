Lusciano. Ripartono i lavori di riqualificazione in via delle Margherite

“Dopo mesi di attesa, finalmente riprendono i lavori di riqualificazione di Via delle Margherite a Lusciano. Un’ottima notizia per i residenti della zona e per tutti coloro che transitano quotidianamente su questa importante arteria stradale, parallela a Viale della Libertà”.

A dare l’annuncio è stata la vicesindaca Maria Consiglia Conte, che ha sottolineato come “dopo lungaggini burocratiche e un complesso iter amministrativo, siamo riusciti a sbloccare questa importante opera pubblica”.

Marciapiedi nuovi e asfalto

Le prime fasi del cantiere riguarderanno il completo rifacimento dei marciapiedi, rendendo così la strada più sicura e accessibile per pedoni e ciclisti.

Successivamente, si procederà con la posa del nuovo asfalto, garantendo una superficie stradale più uniforme e resistente.

“L’arteria – afferma il vicesindaco (in foto a sx) – consente di decongestionare il traffico sulla ex strada provinciale Aversa-Lusciano-Parete, agevolando così gli automobilisti che potranno immettersi direttamente dal centro sulla superstrada a scorrimento veloce che collega Napoli con Caserta”.

La strada in questione collegha il centro direttamente con l’Asse Mediano e soprattutto servirà a decongestionare il flusso autoveicolare sul caotico viale della Libertà, l’ex strada provinciale che mette in comunicazione Aversa con Parete, passando per Lusciano.

Un passo avanti per la città

“Ringrazio gli uffici comunali – ha proseguito la vicesindaca Conte – per l’impegno profuso nel superare gli ostacoli e nel portare a termine questo importante progetto”.

La riqualificazione di Via delle Margherite si inserisce in un più ampio piano di interventi di rigenerazione urbana finanziato dal PNRR.

Nei prossimi mesi, infatti, sono previsti lavori di rifacimento dell’asfalto su oltre 10 strade cittadine, a dimostrazione della volontà dell’amministrazione comunale di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di rendere Lusciano una città sempre più moderna e funzionale.

Plauso dai residenti per l’avvio dei lavori sottolineando come l’importanza di questa opera per la valorizzazione del territorio e per il miglioramento della viabilità. Si attende ora di vedere i risultati concreti di questo importante intervento.