Lusciano. Viale della Libertà, IV: “Mariniello abbandona la città al caos”

“Il Sindaco Mariniello abbandona Lusciano al caos”. A commentare è il referente renziano Luciano Dell’Aversano Orabona, che denuncia con forza l’immobilismo dell’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Giuseppe Mariniello.

Quest’ultimo continua a ignorare le criticità strutturali della nostra città, in particolare su Viale della Libertà, un’arteria fondamentale che collega due uscite dell’asse mediano provenienti da Caserta e Napoli.

LA ROTATORIA

Dal portale dell’Albo Pretorio si era appreso della volontà politica di realizzare in convenzione con privati opere di urbanizzazione come una rotatoria cruciale all’intersezione tra Via Campana, Via Marconi e Viale della Libertà.

Un progetto necessario per decongestionare il traffico, garantire maggiore sicurezza stradale. Tuttavia, come spesso accade con questa amministrazione, le parole non sono seguite dai fatti: ad oggi, quel progetto rimane una promessa vuota.

“È intollerabile che opere essenziali per la vivibilità e la sicurezza del territorio vengano sistematicamente relegate in secondo piano – fa sapere Italia Viva -. Marciapiedi impraticabili, incroci pericolosi e infrastrutture obsolete non possono continuare a essere ignorati, mentre si privilegiano logiche di espansione commerciale e residenziale che non fanno altro che amplificare i problemi esistenti”.

“Questa visione politica miope antepone interessi particolari al bene collettivo, dimostrando un totale disinteresse per una pianificazione urbanistica sostenibile e responsabile”.

TRAFFICO ED INQUINAMENNTO

“Le conseguenze di questa negligenza sono evidenti a tutti: livelli di inquinamento alle stelle, tempi di percorrenza insostenibili e collegamenti difficoltosi tra aree urbane ed extraurbane”, sottolinea IV.

“Mariniello, in perfetta continuità con chi lo ha preceduto, conferma un approccio amministrativo incapace di affrontare i problemi alla radice e di garantire un futuro sostenibile per la nostra città”.

Italia Viva chiede un cambio di rotta immediato: “non è più tempo di promesse disattese o di scuse di comodo: servono azioni concrete e una pianificazione strategica. Riportare le infrastrutture urbane di Lusciano al centro dell’agenda politica significa investire sulla sicurezza e sulla modernità”.

“Il sindaco Giuseppe Mariniello, purtroppo, forte della sua esperienza quarantennale, ha portato la politica a un livello sotto lo zero”.