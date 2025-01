Napoli Basket prosegue nella sua corsa salvezza. Gli azzurri ottengono la terza preziosa vittoria in campionato superando nettamente il Banco di Sardegna Sassari.

Il primo canestro è firmato da Green. Dopo la bomba di Fobbs, Green realizza un gioco da 4 punti. Napoli vola a più 8 sul punteggio di 13-5 con una spettacolare penetrazione del capitano De Nicolao e la bomba di Woldetensae.

IL MATCH

La Dinamo con Bulleri chiama time out. La Dinamo Sassari fa fatica ad entrare in partita grazie all’intensa difesa azzurra. Napoli allunga con 7 punti consecutivi realizzati da Treier. Ad un minuto dal termine del primo periodo Napoli è avanti 24-10. La bomba di Pullen firma il punteggio sul 27-10. Il primo quarto si chiude sul 27-11 per gli azzurri.

Un’azione da tre punti di Cappelletti apre il secondo quarto. Immediata la replica dell’ispirato Green da tre imitato subito dopo da Totè e Napoli raggiunge il massimo vantaggio 35-16. A metà periodo Sassari prova una reazione portandosi sul 41-26.

Gli azzurri della Napoli Basket provano a contenere il ritorno della Dinamo che a tre minuti dalla fine del periodo si riporta a meno 11 sul 43-32. Con 4 liberi realizzati è la splendida penetrazione di Pangos Napoli torna a più 17 sul 49-32. Le squadre vanno all’intervallo lungo con gli azzurri avanti nel punteggio 51-32.

Anche in apertura del terzo periodo Green dimostra di essere in grande giornata segnando da tre il suo punto numero 22. Napoli torna a più 21 sul 60-39. Anche Bentil partecipa al festival nel tiro da tre. A tre minuti dal termine del periodo Napoli vola a più 24 sul 65-41. Gli azzurri gestiscono il vantaggio e chiudono il terzo periodo avanti nel punteggio 68-47.

La Dinamo Sassari parte forte in apertura dell’ultima frazione di gioco con un parziale 0-5 nel tentativo di rientrare in partita. Reagisce Napoli con due azioni di Pullen e Totè da tre punti. Il punteggio recita 74-54 dopo tre minuti di gioco. A metà periodo Sassari è ancora a meno 17 sul 76-59.

Nel finale di partita Napoli deve solo gestire il vantaggio e raccoglie la sua terza pesante vittoria in campionato chiudendo la gara con il punteggio finale di 87-70 nel tripudio dei tifosi che credono sempre di più nella corsa salvezza.

IL TABELLINO

Napoli Basket – Banco di Sardegna Sassari 87-70 (27-11, 24-21, 17-15, 19-23)

Tabellino:

Green 24, Totè 17, Pullen 10, Treier 10, Woldetensae 8, Bentil 7, Zubcic 6, Pangos 3, De Nicolao 2. Saccoccia n.e., Mabor n.e.

SALA STAMPA

Le dichiarazioni di Coach Giorgio Valli: “Era una partita importante per noi, una gara da dentro o fuori e con una grande pressione, ma siamo stati bravi in settimana a lavorare bene con tutti gli effettivi. La spina dorsale di questa partita è stata certamente la difesa ed un plauso va fatto al reparto italiani che si è sacrificato tantissimo, incluso Treier che ha svolto un gran lavoro, così come tutta la squadra. È chiaro che essere andati avanti di 16 punti ha facilitato le cose ma non sarà sempre così. Bisogna prendere questo trend anche fuori casa, quando non avremo il pubblico che abbiamo avuto oggi, e che ringrazio profondamente. La strada è ancora lunghissima, ci sono altre 14 partite, ma l’idea è quella di continuare a lavorare in difesa.”

Dichiarazione di Erick Green: “Vittoria importante, ottenuta grazie al lavoro di tutta la squadra. Abbiamo fatto bene in difesa ed al rimbalzo.”