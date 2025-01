Napoli Futsal in finale di Supercoppa

Il Napoli Futsal vola in finale, la terza consecutiva: battuta 3-1 la Roma. Gli azzurri iniziano il match sotto di un gol ma già nel primo tempo la ribaltano.

Nella ripresa Borruto chiude la sfida. Domani alle ore 17.30 in diretta su Sky Sport la finale contro la vincente tra Meta Catania e Lecco C5.

PRIMO TEMPO

La prima chance della sfida è del Napoli Futsal con il tiro di Pelezinho che termina di un soffio a lato. A 1’50’’ la Roma passa in vantaggio con Dimas, tocco sotto delizioso e Bellobuono beffato. A 2’50’’ Borruto da posizione defilata non riesce a centrare lo specchio. A 4’25’’ Bellobuono ipnotizza Isgrò, sul cambio di fronte il mancino di Bolo viene intercettato da Ducci. A 9’48’’ Bellobuono in spaccata dice no a Murilo.

A 10’38’’ il Napoli pareggia i conti, scorribanda offensiva di Borruto che appoggia la palla in mezzo: Di Eugenio nel tentativo di respingere fa autogol. A 15’34’’ partenopei vicini al raddoppio, Borruto dinanzi a Ducci non riesce a spingere la palla in rete. A 18’20’’ sesto fallo della Roma e tiro libero per il Napoli Futsal: Bolo non sbaglia e porta in vantaggio gli azzurri. Termina 2-1 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 1’03’’ Bellobuono vola sul tiro di Dimas e chiude lo specchio. A 2’50’’ scambio nello stretto tra Salas e Borruto con il paraguaiano che va al tiro: attento Ducci para sul più bello. A 6’20’’ il Napoli cala il tris: J. Salas conduce palla dalla propria rea di rigore e al limite dell’area serve Borruto: l’argentino cinico sotto porta non sbaglia. A 10’15’’ Bellobuono salva il Napoli Futsal, sulla ripartenza J. Salas lanciato verso la porta salta Ducci: l’estremo difensore avversario si allunga con le mani e respinge in corner.

A 10’20’’ tiro al volo di Borruto di un soffio a lato. A 13’49’’ Dimas a pochi passi dalla porta calcio fuori, occasione per la Roma. A 14’38’’ la Roma schiera Dimas come portiere di movimento, ma il Napoli difende e non concede occasioni. A 15’25’’ miracoloso Ducci sul tiro a incrociare di Borruto. Ancora power play per i giallorossi e a 16’59’’ Murilo colpisce la traversa con un siluro dalla distanza. A 17’42’’ Borruto recupera palla e a porta vuota non riesce a tirare, recupero sublime di Murilo. Termina 3-1 la sfida.

SALA STAMPA

NAPOLI FUTSAL: F. Perugino: “Le partite si decidono con gli episodi, è cominciata male ma il carattere di questa squadra è venuto fuori e siamo riusciti a vincerla. Lavoriamo per queste partite, le finali si vincono e si perdono ma noi ci siamo. Domani sarà difficile ripetersi dopo nemmeno 24 ore. Ce la metteremo tutta”.

NAPOLI FUTSAL-ROMA 1927 3-1 (2-1 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Pelezinho, F. Perugino, De Luca, Borruto, J. Salas, Bellobuono, V. Salas, Vavà, Bolo, Crisci, De Gennaro, A. Perugino. All. Colini.

ROMA 1927: Ercolessi, Isgrò, Murilo, Ducci, Borolo, Seferi, Marcelinho, Fortino, Di Eugenio, Biscossi, Caique Rodriguez, Dimas. All. D’Orto.

MARCATORI: 1’50’’ p.t. Dimas (R), 10’38’’ autogol Di Eugenio (N), 18’20’’ Bolo (N), 6’20’’ s.t. Borruto (N).

AMMONITI: 4’01’’ p.t. Pelezinho (N), 11’43’’ J. Salas (N), 13’26’’ Isgrò (R).

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Luca Di Battista (Avezzano) e Andrea Cini (Perugia). Al cronometro Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme).