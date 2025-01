Napoli Futsal, pari contro Viterbo: 2 rigori negati agli azzurri

Pareggio ad Aversa, termina 1-1 la sfida tra Napoli Futsal e Active Network: ancora imbattuti in casa i partenopei.

Gara sfortunata per gli azzurri, due legni colpiti e due rigori negati dal direttore di gara. Il Napoli rimonta lo svantaggio iniziale con il primo timbro di questa stagione di Vavà.

Prossimo appuntamento martedì 14 gennaio alle ore 19.00, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Manfredonia.

IL MATCH

PRIMO TEMPO

A 00’55’’ Napoli vicino al gol: ci prova prima Borruto ma Perez respinge, sulla ribattuta il più lesto è capitan Perugino ma il 6 azzurro non riesce a concretizzare.

A 4’20’’ Borruto tenta il colpo a sorpresa dalla propria metà campo, Thiago Perez si salva grazie all’aiuto della traversa: sulla respinta Bolo prova, invano, il tocco sotto. A 5’14’’ partenopei ancora vicinissimi al gol, scorribanda offensiva di Duarte e servizio perfetto per Borruto ma l’argentino, a pochi centimetri dalla porta, viene anticipato sul più bello.

A 12’35’’ Napoli a un passo dal vantaggio, De Luca prova il tap-in da posizione ravvicinata ma Grasso si oppone tempestivamente. A 13’53’’ Thiago Perez dice no al tentativo dalla distanza di Borruto. A 16’17’’ incredibile palo di De Luca, lo scugnizzo partenopeo a millimetri dal gol dell’1-0. A 19’50’’ la conclusione di Borruto termina di un soffio a lato. A 19’59’’, sull’ultima palla disponibile, Davì sfiora l’incrocio dei pali. Termina 0-0 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 1’55’’ Active Network in vantaggio, rete di Hamza. A 5’45’’ Bellobuono ipnotizza Davì lanciato verso la porta. A 6’14’’ il Napoli schiera Duarte come portiere di movimento e a 6’40’’, su cross di De Luca, intervento con la mano di Davì in area di rigore non sanzionato dal direttore di gara. Altra dinamica dubbia in area di rigore dell’Active, Grasso nel tentativo di intercettare il pallone in scivolata tocca la sfera con la mano: anche in questo caso nessun intervento del direttore di gara.

A 14’07’’ il Napoli insiste con il power play e va a un passo dal gol con Borruto: il tiro dell’argentino termina di poco alto sopra la traversa. A 14’43’’ Vavà trova la prima gioia in maglia Napoli e pareggia la sfida.

A 17’35’’ altro legno del Napoli, il siluro di Bolo termina impatta sulla traversa. A 17’55’’ l’Active schiera Caverzan come power play e gli ospiti si rendono pericolosi con Lamedica: Bellobuono respinge. Il Napoli ci crede fino alla fine ma non riesce a sfondare la retroguardia avversaria, termina 1-1 la sfida.

SALA STAMPA

NAPOLI FUTSAL: F. Perugino: “Abbiamo sudato e onorato la maglia come sempre, oggi siamo stati sfortunati. Abbiamo concesso quasi nulla, all’unica occasione ci hanno fatto gol. Non siamo riusciti a concretizzare quanto creato. Questo gruppo non si è mai tirato indietro, nonostante le assenze”.

NAPOLI FUTSAL-ACTIVE NETWORK: 1-1 (0-0 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Palladino, F. Perugino, De Luca, Borruto, Bellobuono, Barometro, Vavà, Bolo, Duarte, Chianese, De Gennaro, A. Perugino. All. Colini.

ACTIVE NETWORK: Braconcini, Hamza, Grasso, Davì, Fermino, Lepadatu, Ferretti, Degan, Caverzan, Cesaroni, Perez, Lamedica. All. Monsignori.

MARCATORI: 1’55’’ Hamza (A), 14’43’’ s.t. Vavà (N).

AMMONITI: 4’40’’ p.t. Ferretti (A), 3’15’’ s.t. Duarte (N), 9’15’’ dalla panchina De Gennaro (N).

ESPULSI: 10’17’’ Colini (N).

ARBITRI: Andrea Cini (Perugia) e Davide Zingariello (Palermo). Al cronometro Raffaele Buonocore (Castellammare di Stabia).