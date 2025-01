Napoli, via al progetto “Giovani in scena” di officine San Carlo

NAPOLI (ITALPRESS) – Via al progetto “Giovani in scena: scoprire l’arte, i mestieri, il fascino del teatro” promosso dalla UIL nell’ambito del percorso formativo Go Beyond, in collaborazione con Officine San Carlo, giunto alla sua quinta edizione. Il progetto formativo include diversi ambiti: occupazione, teatro, lavoro, cultura, coinvolgendo 30 giovani provenienti da ogni parte d’Italia. “Quest’anno – spiega il Segretario generale UIL Pierpaolo Bombardieri – come ogni anno, molti ragazzi hanno partecipato a un viaggio ad Auschwitz”. Bombardieri pone l’attenzione sull’importanza dello sviluppo del Mezzogiorno e sul tema delle diseguaglianze, oltre che sulla rigenerazione urbana.Officine San Carlo è frutto di un progetto di rigenerazione urbana, negli anni ’50 era una fabbrica Cirio. Il percorso, come evidenzia la Direttrice generale del Teatro San Carlo Emmanuela Spedaliere, serve ad aprire u dialogo su come la cultura può cambiare il modo di vedere la vita e il mondo. E’ un progetto che pone anche attenzione sul tema della sostenibilità. Infatti sono stati riutilizzati materiali di scarto per riqualificare lo stabile e tutto è stato recuperato dai depositi del Teatro San Carlo. Secondo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi “la creatività è una grande risorsa, così come la formazione dei giovani nella capacità di creare nuove professionalità e nuove occupazioni”.Manfredi evidenzia inoltre l’importanza della centralità della persona che “nasce dalla possibilità di intraprendere un processo creativo che le macchine non potranno mai sostituire”. Gli fa eco il prefetto di Napoli Michele di Bari, sostenendo che la principale aspirazione debba essere quella di un riscatto sociale, del superamento di un degrado, quindi “vivere la cultura come momento essenziale che consolida un tratto identitario: esaltare l’umano, in cui differenza e diseguaglianze sono da superarsi”.

– Foto: xm9/Italpress –

(ITALPRESS).