Napoli vince 2-1 in rimonta, primo stop Juve in campionato

NAPOLI (ITALPRESS) – Vittoria pesante per il Napoli di Antonio Conte che batte per 2-1 la Juventus e interrompe una striscia di imbattibilità che per la squadra di Thiago Motta durava addirittura da inizio stagione. Prima sconfitta in campionato, dunque, per i bianconeri, in virtù dei gol di Anguissa e Lukaku, a ribaltare l’iniziale vantaggio firmato Kolo Muani, al debutto con la maglia della Signora e preferito a Vlahovic. La primissima chance dell’incontro è della Juventus, con la transizione guidata nella trequarti azzurra da Thuram che pesca poi Yildiz, lucido nel evitare l’intervento in scivolata di Spinazzola ma ipnotizzato dal riflesso di Meret al momento del tiro. Lampo bianconero che accende subito la gara e il Napoli, che dopo il brivido subito alza il suo ritmo spinto da un ‘Maradonà vicino al tutto esaurito. Al 20′ è Politano a farsi vedere tra i tanti uomini in maglia partenopea presenti dalle parti di Di Gregorio, con il mancino al volo da fuori area che termina alto. Diverse le iniziative, i duelli e le sortite offensive, con la Juventus ancora pericolosa alla mezz’ora, con Nico Gonzalez lasciato libero centralmente di calciare col mancino, poco largo alla sinistra di Meret. Bianconeri vicini al gol che arriverà però al 43′, sul disimpegno errato da parte del Napoli che provoca la deviazione arretrata di Anguissa a favorire la girata vincente di Kolo Muani. Battuto Meret, 1-0 Juventus e squadre negli spogliatoi, con il Napoli che al rientro in campo avrà presto la chance del pari, sul cross di Spinazzola e il colpo di testa di Lukaku, fermato da due passi dal riflesso di Di Gregorio. L’1-1, però, è solo rimandato: al minuto 57 il cross preciso di Politano è decisivo per la deviazione aerea di Anguissa, sulla quale stavolta Di Gregorio non può intervenire. Bianconeri colpiti e azzurri che sull’onda dell’entusiasmo troveranno il vantaggio: Locatelli stende nella propria area McTominay, generando il rigore che Lukaku trasforma allo scoccare del 68’. Thiago Motta che prova così a muovere il suo scacchiere offensivo, senza però che i subentrati riescano a impensierire un Napoli stanco ma concentrato. Finale di grande tensione e con diverse interruzioni, con il match che va così in bacheca per i partenopei dell’ex Conte, sempre più leader della classifica, al termine dei cinque minuti di recupero concessi da Chiffi.

