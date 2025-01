Neonata rapita, parla la mamma: “il bagnetto, il pediatra e quei interminabili minuti”

“Mi ha detto che il pediatra doveva visitare la bambina, ma a mia madre quella donna non era piaciuta:” il racconto di Valeria Chiappetta, la mamma della piccola Sofia, la neonata di un giorno che martedì pomeriggio è stata rapita per alcune ore da Rosa Vespa (51enne di Cosenza) e il compagno Acqua Moses (43enne di origini senegalesi), prelevandola dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza.

“Dopo 20 minuti che quella donna si era portata mia figlia con tutta la culla. Mi sono agitata, abbiamo chiamato il personale. Ma mia madre non aveva avuto una buona impressione, non le era piaciuta quella infermiera”.

La ‘finta infermiera’, a quanto si apprende, si è introdotta in ospedale e, dopo essersi messa una mascherina sul volto, si è finta un’infermiera. Prima di bussare alla porta della camera dove stavano Sofia e la sua mamma, aveva bussato nella stanza precedente, chiedendo se il neonato dovesse fare il bagnetto. Ma le era stato detto di no.

Allora è arrivata alla porta di Sofia. E questa volta, alla madre e alle due nonne presenti nella stanza, ha detto che avrebbe preso la bambina perchè il pediatra doveva fare un controllo.

La donna ha acconsentito. Ma, col passare dei minuti, ha cominciato a insospettirsi. “Mio figlio di 4 anni ha iniziato a chiedere perché non riportassero la sua sorellina”, dice la donna.

Quando sono passati 20 minuti, Valeria ha chiamato il personale. E subito si è capito il dramma.

LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE

Il ritrovamento di Sofia è stato possibile grazie alle telecamere di sorveglianza dell’ospedale, che hanno immortalato la coppia di rapitori sia all’interno (quando hanno tentato di mettere la neonata nell’ovetto e poi sono usciti) che all’esterno: sono stati immortalati mentre se ne andavano a bordo di un’Alfa Romeo 147.

Con la targa, la Polizia è subito risalita al proprietario (Acqua Moses) e gli agenti sono corsi a casa sua. Ma nel frattempo erano già stati allestiti posti di blocco in città ed erano state attivate ricerche ad ampio raggio.

L PARTY A CASA E SOFIA VESTITA DI AZZURRO

A casa della coppia la Polizia ha trovato la bimba, vestita però di azzurro perchè ai parenti che erano radunati lì per la festa di benvenuto la coppia aveva detto che si trattava di un maschio.

E così si è scoperta anche l’incredibile messinscena portata avanti da Rosa Vespa da mesi: evidentemente ossessionata dall’idea di un figlio, si era finta incinta, aveva mostrato a tutti le foto delle ecografie, l’8 gennaio aveva annunciato su Facebook la nascita di un bambino (dicendo di averlo chiamato Ansel) e ieri aveva a casa parenti e amici per festeggiare il tanto atteso ritorno a casa.

Erano passati tanti giorni, aveva spiegato alla madre e ai familiari stretti, perchè nell’ospedale dove era nato il bambino c’era stati casi Covid e quindi il neonato era stato trattenuto per controlli. Anche per questo, fidandosi delle sue parole, nessuno era andato a trovarli in ospedale dopo la nascita. Tutte bugie.

ANCHE IL COMPAGNO INGANNATO DALLA 51ENNE?

I familiari e gli amici di Rosa Vespa sono rimasti sbalorditi quando è arrivata la Polizia per riprendere la neonata ed è emerso il rapimento.

Per la verità, stando al racconto di un vicino di casa, anche Moses sarebbe sembrato interdetto al momento dell’arrivo della Polizia, come fosse realmente convinto che quel bambino fosse loro e non rapito. Ma come sarebbe possibile? Era con Rosa Vespa nel corridoio dell’ospedale quando hanno preso la piccola Sofia.

Le indagini proseguiranno per scoprire come stiano le cose e soprattutto come sia possibile che la coppia sia riuscita a entrare indisturbata nell’ospedale, a bussare alle camere delle pazienti e poi a uscire con un neonato in braccio senza che nessuno si insospettisse o si accorgesse di niente.

Su questo aspetto, il papà di Sofia avrebbe detto: “Da questa clinica purtroppo entra e esce chiunque. Non c’è nessun controllo, non c’è nessuno né all’entrata né all’uscita”.

(Dire)