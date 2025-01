Netflix ha rivoluzionato il panorama dell’intrattenimento globale con la sua offerta di film, serie TV e documentari, conquistando milioni di abbonati in tutto il mondo.

Ora il colosso dello streaming punta anche ai live events sportivi.

Da mesi, Netflix ha annunciato una serie di nuovi accordi con due dei più grandi brand di sport e intrattenimento globale: la National Football League (NFL) e la World Wrestling Entertainment (WWE), aprendo la porta a una nuova era di contenuti live.

Ma non solo: anche la Fifa approda sul colosso dello streaming.

Il passo verso il live: un cambiamento strategico

Fino ad oggi, Netflix ha costruito il suo successo sulla produzione e distribuzione di contenuti on-demand. Film, serie TV, documentari originali e show esclusivi sono stati i pilastri del suo modello di business. Tuttavia, di fronte a una crescente concorrenza da parte di piattaforme come Disney+, Amazon Prime Video e Apple TV+, Netflix ha cercato nuove modalità per distinguersi e attrarre nuovi abbonati.

Il passo verso il live è dunque una mossa strategica per attrarre non solo gli appassionati di contenuti pre-registrati, ma anche un pubblico che cerca emozioni in tempo reale, come quelle che solo eventi sportivi e spettacoli dal vivo possono offrire. L’ingresso nel mondo dello sport e dell’intrattenimento in diretta segna un’evoluzione del modello Netflix, con l’obiettivo di affermarsi come un player completo nel panorama dei media.

Netflix Live: il ‘battesimo’ di fuoco Paul vs Tyson

Il primo live di Netflix non è andato bene. Lo scorso 15 novembre 2024, Netflix ha trasmesso l’evento di boxe dallo stadio AT&T di Arlington, in Texas tra Jake Paul e Mike Tyson.

Tra i due, vince la noia. Non ne esce trionfatrice neanche Netflix. La piattaforma di streaming si trovava per la prima volta a trasmettere in diretta un evento mediatico di tale portata e, nonostante il match abbia realizzato i grandi numeri pronosticati alla vigilia, i server non sono riusciti a reggere il flusso di utenti che accorrevano per assistere all’incontro.

Fin dall’inizio degli incontri che hanno preceduto la sfida Tyson vs Paul, Netflix ha sofferto di varie problematiche: buffering, perdita di audio e rallentamenti nel caricamento. Non è mancato nulla: ne ha risentito anche la qualità dell’immagine che è andata abbassandosi drastimente fino a rendere impossibile per alcuni tratti la visione del match.

L’accordo con la NFL: un touchdown per Netflix

L’accordo con la NFL è forse il più significativo di questa nuova strategia. Netflix ha acquisito i diritti di almeno quattro partite del campionato professionistico di football americano Nfl, una prima assoluta per la piattaforma streaming che punta a ritagliarsi un posto speciale nel mondo dello sport.

Il servizio di video on demand ha trasmesso due partite il giorno di Natale 2024 e trasmetterà almeno una partita nella stessa data nel 2025 e nel 2026.

Le due partite trasmesse da Netflix quest’anno hanno visto rispettivamente i due volte campioni in carica Kansas City Chiefs contro i Pittsburgh Steelers e gli Houston Texans contro i Baltimore Ravens.

L’aspetto più interessante dell’accordo con la NFL, però, non è solo la trasmissione degli eventi live, ma anche l’idea di integrare una narrazione innovativa che sfrutta la forza del format di Netflix.

WWE Raw: accordo storico da 5 miliardi di dollari!

Non solo sport, ma anche intrattenimento puro. Netflix ha anche acquisito i diritti di trasmissione in diretta di WWE Raw, uno dei programmi di wrestling più iconici al mondo sulla tv lineare per ben due decenni su USA Network (NBC, ndr).

Un accordo storico per la trasmissione live di Monday Night Raw valso oltre 5 miliardi di dollari, che renderà Netflix la casa esclusiva di Raw negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e America Latina a partire dal 6 gennaio 2025.

L’accordo – che ha visto la chiusura del WWE Network nelle aree sopracitate – include anche i diritti di distribuzione dell’intera programmazione internazionale della WWE, tra cui SmackDown, NXT; eventi dal vivo come WrestleMania e SummerSlam e tutta la library di casa WWE.

Nulla da fare per l’Italia, almeno per ora che resta su Discovery+.

La trasmissione in diretta di WWE Raw offrirà ai fan un’esperienza nuova, con la possibilità di seguire gli sviluppi degli show dal vivo. Come per la NFL, l’idea di Netflix è di integrare il wrestling con contenuti esclusivi che approfondiscano le storie dei wrestler, i retroscena degli eventi e le interazioni tra i protagonisti.

Un futuro ricco di eventi live

L’ingresso di Netflix nel settore dei contenuti live non si limita agli accordi con la NFL e la WWE. La piattaforma ha dichiarato che questa è solo la punta dell’iceberg, e che presto arriveranno nuove collaborazioni con altri eventi sportivi e spettacoli dal vivo, in un tentativo di fare concorrenza a giganti come ESPN, Amazon Prime Video e altri broadcaster tradizionali.

Il 20 dicembre 2024, la FIFA ha annunciato che Netflix sarebbe stata la broadcaster esclusiva negli Stati Uniti della Coppa del Mondo Femminile FIFA 2027 e 2031, in quello che è stato considerato il più significativo ingresso della piattaforma nel contenuto sportivo. Un nuovo capitolo per Netflix

La domanda che ora molti si pongono è: cosa significa questo per il futuro dell’intrattenimento digitale? Con l’aumento della domanda di eventi live e la continua evoluzione delle piattaforme di streaming, Netflix sembra voler rispondere alle necessità di un pubblico che vuole non solo guardare film e serie TV, ma anche vivere l’emozione di eventi sportivi, concerti e spettacoli dal vivo direttamente dalla propria casa.