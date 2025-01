Nutrizioni e abitudini dell’alimentazione salutare

Alimentazione e benessere sono strettamente collegate: secondo l’OMS, un’alimentazione equilibrata contrasta la possibilità del 33% di insorgenza di cancro e malattie cardiache.

Al contrario, un’alimentazione inappropriata a lungo termine è in realtà un rischio più facile da considerare.

L’alimentazione deve garantire l’apporto necessario a soddisfare tutte le funzioni fisiologiche richieste per il rinnovamento di cellule e tessuti nonché l’energia per la realizzazione delle attività della vita quotidiana. In breve, mangiare deve garantire il benessere.

La cura del corpo inizia con il consumo di cibo, con una dieta equilibrata al fine di garantire il benessere.

Ciò è associato contemporaneamente all’acquisizione di buone abitudini nell’infanzia e al loro mantenimento per tutta la vita.

Il rapporto tra salute e alimentazione

L’alimentazione ha rappresentato un pilastro fondamentale dell’evoluzione umana, un aspetto che trascende la mera sopravvivenza per intrecciarsi con la cultura, la società e l’economia.

Tuttavia, nel contesto attuale, il cibo assume una duplice natura: da un lato, è l’epicentro di uno dei dilemmi più critici, la fame nel mondo; dall’altro, soprattutto in Occidente, diventa oggetto di abitudini spesso poco sane, nonostante una crescente consapevolezza sull’importanza di una dieta equilibrata.

Troppe persone, infatti, scelgono di ignorare i consigli delle autorità sanitarie, adottando regimi alimentari disordinati e stili di vita che non solo minano il benessere individuale, ma favoriscono anche l’insorgere di malattie croniche, talvolta con esiti drammatici.

Questo panorama rende indispensabile un’analisi più approfondita del legame inscindibile tra salute, nutrizione e qualità della vita. Una riflessione consapevole su come piccoli cambiamenti possano influenzare positivamente il nostro equilibrio quotidiano apre le porte a un nuovo approccio al benessere.

Le ragioni di un’alimentazione sana

È fondamentale adottare fin da piccoli uno stile di vita regolare e un’alimentazione equilibrata. Per la gravidanza e l’infanzia, ciò consentirà al bambino di svilupparsi in modo armonioso, renderà più facili i processi di apprendimento e faciliterà una sana produttività attiva negli individui.

Queste relazioni e comportamenti sviluppano stili di vita sani durante l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta, aiutando i giovani a impegnarsi in attività sane. Il tutto deve ovviamente essere in concomitanza con un’attività fisica.

Questo per allontanare il bambino da possibili problemi al proprio organismo. Infatti, attraverso il consumo di cibo, dovremmo essere in grado di mantenere forte la nostra immunità e proteggerci dalle malattie. Queste includono obesità, diabete, ipertensione e alcuni tumori. Mangiare sano significa esattamente questo.

Nutrizione e benessere

La dieta equilibrata è un regime alimentare in cui nessun componente necessario per la crescita e le prestazioni del corpo viene omesso. Ogni nutriente dovrebbe fare la sua parte, con i gruppi di nutrienti più grandi che devono essere rappresentati quotidianamente. È risaputo, grazie all’aiuto di esperti, che un’alimentazione sana comprenda gli alimenti tipici della Dieta Mediterranea da cui trae spunto anche il modello culinario italiano.

Cibi a cui non dobbiamo rinunciare

Ma quindi quali sono questi alimenti? Partiamo con i cereali, importanti perché rappresentano la fonte primaria di carboidrati ed energia per l’organismo. Perciò, pasta, riso e pane non devono essere dimenticati ma bisogna ricordare che contengono molti zuccheri, quindi meglio controllarne la quantità.

Frutta e verdura sono elementi basilari perché con la loro presenza si svolgono un buon numero di funzioni fisiologiche. Inoltre, il loro apporto è molto importante: contengono acqua, sali minerali, vitamine e fibre importanti (tra le altre cose) per una buona digestione.

Non dimentichiamoci del latte: è tra gli alimenti più completi che esistano ed è molto importante per la costruzione della struttura ossea di un individuo; pertanto, è necessario nella dieta dei bambini.

Il formaggio e tutti i latticini sono una gustosa tentazione a cui è difficile dire di no; però, i grassi eccessivi non dovrebbero essere assunti con il formaggio. Preferire, quindi, formaggi magri e bere latte senza panna. Le proteine ​​hanno molte funzioni per l’organismo umano: sono un sostentamento energetico per il nostro organismo (seppur in maniera differente e con caratteristiche diverse dai carboidrati) e, inoltre, aiutano la digestione di un insieme di sostanze, come gli antiossidanti, che aiutano nella costruzione delle parti dell’individuo.

Tuttavia, è opportuno notare che l’assunzione di proteine ​(come ogni alimento) non può essere smisurata: nell’eventualità in cui non vengano assorbite in maniera adeguata, c’è la possibilità che si depositino nell’organismo e, a lungo termine, rivelarsi dannose per alcuni organi. Il pesce è una buona fonte alternativa alle carni rosse perché non contiene tanto colesterolo. E, infine, arriviamo alla componente più significativa della vita: l’acqua.

Siamo costituiti per il 70% da acqua ed è fondamentale bere molta acqua, poiché lavora nell’eliminazione delle sostanze tossiche, nell’idratazione dei tessuti, nella digestione e nel trasporto dei nutrienti.