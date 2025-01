Pensioni di febbraio, le novità: aumenti e pagamenti

A partire da febbraio, i pensionati potranno consultare il cedolino relativo al secondo mese dell’anno. Per quanto riguarda i pagamenti delle pensioni, le date di accredito sono due.

Sabato primo febbraio è prevista l’erogazione per chi possiede un conto corrente postale, mentre lunedì 3 febbraio è riservato ai titolari di conto corrente bancario.

La differenza dipende dal fatto che Poste Italiane effettua pagamenti anche di sabato, mentre le banche elaborano le operazioni esclusivamente nei giorni lavorativi.

L’ADEGUAMENTO LEGATO ALL’INFLAZIONE

Gli importi delle pensioni di febbraio saranno adeguati in base all’inflazione, con un’aliquota stabilita per il 2025 dello 0,8%. Questo incremento, però, sarà applicato interamente solo ai pensionati che percepiscono fino a quattro volte il trattamento minimo Inps. Per chi supera questa soglia, l’aumento verrà ridotto proporzionalmente, con variazioni minime che in alcuni casi si traducono in pochi euro o centesimi.

GLI ARRETRATI DI GENNAIO

Nel cedolino di febbraio verranno riconosciuti anche gli arretrati relativi alla rivalutazione dell’assegno di gennaio 2025. Questo adeguamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, non era stato applicato a gennaio, causando un ritardo nei benefici per molti pensionati. A febbraio, quindi, l’importo comprenderà sia gli aumenti mensili che gli arretrati del mese precedente.

DI QUANTO AUMENTANO GLI IMPORTI

Per quanto riguarda gli importi minimi, si passerà da 598,61 euro a 603,40 euro lordi. Tuttavia, grazie alla maggiorazione extra prevista per il 2024 e il 2025, l’importo effettivo salirà a 614,77 euro. Tutti i dettagli sull’assegno mensile saranno consultabili nel cedolino disponibile nell’area personale del sito Inps, accessibile a partire dal 20 gennaio.

COME CONSULTARE IL CEDOLINO

I pensionati potranno accedere al cedolino attraverso il portale Inps. Una volta effettuato il login nell’area personale, sarà possibile verificare i dettagli degli importi e degli adeguamenti applicati, compresi gli arretrati e gli aumenti relativi al nuovo anno.

