Real Normanna, derby vinto contro la Sessana

La Real Normanna vince all’inglese contro la Sessana. Il derby casertano del ‘Bisceglia’ è stato deciso da un gol per tempo, dagli attaccanti Orefice e Pozzebon.

Una sfida intensa, vinta con merito dai normanni di mister Sanchez che ritorna così nella zona play off e ora mette nel mirino i primi posti della classifica.

Domenica mattina, alle 11, il big match con l’Ercolanese in trasferta.

IL MATCH

PRIMO TEMPO. Nella cornice di gelo del ‘Bisceglia’ di Aversa il derby casertano parte con poche emozioni fino al 18’ quando si accende Caso Naturale che pennella al centro un cross al bacio per Pozzebon che allunga la traiettoria senza però trovare lo specchio. Al 29’ arriva il gol del vantaggio: Fontanarosa vince un duello, pallone che arriva sui piedi di Orefice che regala un capolavoro ai propri tifosi. Pallonetto a superare il difensore, tiro al volo sul palo lontano e sfera che si insacca all’incrocio. È 1-0, che spettacolo.

SECONDO TEMPO. Cross di Aracri al 60’ per Pozzebon che viene steso in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Pozzebon non sbaglia: palla all’incrocio, portiere battuto. È 2-0. Ci prova anche la Sessana con Borrelli alla mezz’ora della ripresa ma il tiro è lontano dai pali. Occasione per Pisani senior al 90’ e così si spegne la gara.

IL TABELLINO

REAL NORMANNA: Merola, Di Girolamo, Marzano (45’ st Acosta), Pozzebon, Aracri (44’ st Cassandro), Fucci (1’ st Sieno), Orefice (1’ st Thiaw), Fontanarosa, Alfano (33’ st Sieno), Battaglia, Caso Naturale. A disp.: Poerio, Canneva, Russo, Nocchiero. All. Sanchez

SESSANA: Marra, Pollio, Severino, Cavaliere, Esposito, Viglietti, Panaro (7’ st Simonetti), Palumbo (22’ st Borrelli), Signorelli (32’ st Pisani Sr), Carnicelli (42’ st Verde), Pisani Jr (28’ st Esposito). A disp.: Scolavino, Brasiello, Palermo. All. De Stefano

ARBITRO: Andrea Reali di Foligno

ASSISTENTI: Francesco Acunzo di Castellammare di Stabia e Giuseppe Maiello di Nola

MARCATORI: 29’ pt Orefice, 15’ st Pozzebon su rig.

NOTE: Ammoniti Sieno, Cassandro (RN), Palumbo (S). Recupero 0’ pt, 5’ st