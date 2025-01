Real Normanna, ko dopo 17 risultati utili

Un piccolo incidente di percorso, dal quale ripartire subito per dare nuova linfa al sogno Serie D. La Real Normanna esce ko per 0-1 dal derby del ‘Bisceglia’ di Aversa, decide la rete dell’ex Gatto che permette al Gladiator di tornare a Santa Maria Capua Vetere di tornare a casa coi 3 punti.

Gara giocata con un predominio di possesso palla granata ma i nerazzurri hanno tenuto bene in difesa chiudendo ogni spazio. Poche ore di riposo e si ritorna subito in campo per preparare un altro match delicatissimo: domenica prossima si va a Nola. Altro step fondamentale per dare forza all’obiettivo promozione.

IL MATCH

PRIMO TEMPO. Dopo appena cinque giri di lancette si sblocca subito la gara: traiettoria vincente di Gatto, il portiere normanno Poerio riesce solamente a toccare ma poi deve raccogliere la sfera in fondo al sacco. La Real Normanna ha immediatamente la possibilità di pareggiare la sfida, con Pozzebon che viene atterrato e per l’arbitro c’è il penalty.

Dagli 11 metri si presenta proprio l’attaccante che però non riesce a battere il numero uno del Gladiator che para e poi la difesa allontana. Si resta sullo 0-1.

Al 14’ bella azione dei granata di Sanchez che viene chiusa da Orefice che spara alto in condizioni precarie di equilibrio. Per trovare una nuova azione degna di nota bisogna arrivare al 33’ quando la difesa nerazzurra non riesce a liberare la sfera e la palla finisce sui piedi di Pozzebon che dal dischetto calcia altissimo.

SECONDO TEMPO. Come nella prima frazione, al 5’ il calcio di punizione dal limite, questa volta per la Real Normanna. Se ne incarica Cassandro, miracolo di Russo che toglie la ragnatela dall’incrocio e salva il risultato. Pozzebon prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma la difesa ospite non lascia spazi.

Al 18’ si rivede il Gladiator con Mansour che serve Gatto al limite dell’area e il centrocampista calcia di prima intenzione non andando molto lontano dallo specchio.

Ritorna in campo anche Esposito: gran bel duetto a 7 dalla fine tra Aracri e il ‘Ninja’ con quest’ultimo che dall’area piccola prova un tiro a giro sul palo lontano senza avere però fortuna. Si arriva al 90’: Poerio compie un grande intervento su Gatto lanciato in contropiede da Mosca, ultimo assalto della Real Normanna con Battaglia che in mischia in rovesciata non riesce a trovare la porta. Finisce 0-1. Vince il Gladiator.

IL TABELLINO

REAL NORMANNA: Poerio, Sieno, Cassandro, Di Girolamo, Marzano (20’ st Esposito), Pozzebon, Aracri, Orefice, De Rosa (27’ st Battaglia), Alfano (48’ st Sequino), Caso Naturale. A disp.: Vigna, Fucci, Canneva, Acosta, Russo, Nocchiero. All. Sanchez

GLADIATOR 1924: Russo, Di Giovanni (28’ st Di Giovanni), Argento, De Marco, Campanella, Picascia, Umile (23’ Bacio Terracino), Gatto, Orlando (33’ st Mosca), Liguori (28’ st Guarino), Mansour (28’ st Finizio). A disp.: Campana, Campanile, Caruso, De Gregorio, Calabrò. All. Platone

TERNA ARBITRALE: Andrea Virgili di Olbia (Criscuolo di Torre Annunziata, Petruzziello di Avellino)

MARCATORE: 5’ pt Gatto (G)

NOTE: Ammoniti Aracri, Di Girolamo, Pozzebon (RN), allenatore Platone, Picascia, Orlando, Mansour, Liguori, Russo (G). Recupero 1’ pt, 5’ st